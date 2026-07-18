Desivý pád mladíka v Slovenskom raji: Záchranári zasahovali v náročnom teréne!

Horskí záchranári pri zásahu v Slovenskom raji. (Zdroj: HZS)
LETANOVCE - Horskí záchranári zasahovali v sobotu predpoludním v Kláštorskej rokline v Slovenskom raji pri vážne zranenom 17-ročnom turistovi z Poľska. Po približne 20-metrovom páde utrpel vážne poranenia oboch dolných končatín a odreniny hlavy. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na webovej stránke.
(Zdroj: HZS)Mladík sa nachádzal na zeleno značenom turistickom chodníku pri Dúhovom vodopáde. Po prekonaní technicky zaisteného úseku po kovovom rebríku sa v jeho vrchnej časti pošmykol a spadol. Na miesto vyrazili záchranári z Oblastného strediska HZS Slovenský raj, ktorí zároveň požiadali o súčinnosť posádku Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS) z Popradu.
(Zdroj: HZS)
„Po príchode na miesto horskí záchranári pacienta vyšetrili, poskytli mu neodkladnú zdravotnú starostlivosť vrátane medikamentóznej liečby, zafixovali zranené končatiny a pripravili ho na evakuáciu z rokliny,“ uviedli z HZS. Následne ho odovzdali leteckým záchranárom, ktorí ho transportovali do nemocnice.
(Zdroj: HZS)