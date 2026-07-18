Zaľúbené FOTO slovenskej herečky (43): Po boku manžela (64) stále žiari!

TRENČÍN - Herečka Jana Lieskovská patrí medzi osobnosti, ktoré si svoje súkromie úzkostlivo strážia. O to väčším prekvapením bola správa o tom, že sa vydala. Za muža si zobrala výrazne staršieho českého hudobníka, no aj napriek 21-ročnému vekovému rozdielu pôsobia stále zamilovane a dokazujú, že im to spolu výborne funguje.
Herečka Jana Lieskovská patrí medzi známe slovenské umelkyne, ktoré si svoje súkromie dôsledne chránia. Diváci si Janu Lieskovskú spájajú najmä s úspešnými televíznymi seriálmi Druhý dych či Chlapi neplačú. O jej osobnom živote sa na verejnosť dostáva len minimum informácií. Pred štyrmi rokmi prekvapila verejnosť správa, že sa vydala za známeho českého hudobníka Roberta Balzara.
Hoci je medzi manželmi 21-ročný vekový rozdiel, ani jednému z nich to podľa všetkého neprekáža. Vyzerajú, že sú vo svojom vzťahu spokojní a šťastní. Jana po boku svojho manžela doslova žiari. Dôkazom je aj ich najnovšia spoločná fotografia z obľúbeného festivalu Pohoda, ktorý sa konal počas uplynulého víkendu. Dvojica sa na nej usmieva a vyžaruje z nej pohoda, čo fanúšikov opäť presvedčilo o tom, že ich manželstvo harmonicky funguje aj po rokoch.
Robert Balzar patrí medzi najvýznamnejších českých jazzových kontrabasistov a hudobných skladateľov. Počas svojej kariéry spolupracoval s viacerými známymi domácimi i zahraničnými hudobníkmi a na českej jazzovej scéne patrí medzi rešpektované osobnosti. Z predchádzajúceho vzťahu má dve deti – dcéru a syna.