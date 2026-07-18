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Tinder podvodník ju pripravil o 220-tisíc eur: Ani po ôsmich rokoch si nevie prenajať byt či získať kreditnú kartu

Cecilie Fjellhøyová
Cecilie Fjellhøyová (Zdroj: profimedia.sk)
© Zoznam/nch © Zoznam/nch

LONDÝN – Jej príbeh šokoval celý svet a stal sa námetom úspešného dokumentu spoločnosti Netflix. Nórka Cecilie Fjellhøyová prišla kvôli podvodníkovi, ktorý sa vydával za bohatého dediča diamantového impéria, o viac ako 220-tisíc eur. Hoci od podvodu uplynulo už osem rokov, následky pociťuje dodnes.

Keď Cecilie Fjellhøyová v roku 2018 spoznala na zoznamovacej aplikácii Tinder charizmatického muža vystupujúceho pod menom Simon Leviev, netušila, že sa stane obeťou jedného z najznámejších romantických podvodov posledných rokov. Muž sa vydával za syna izraelského diamantového magnáta a počas niekoľkých týždňov ju zahrnul cestami súkromným lietadlom, luxusnými hotelmi a drahými darčekmi, píše The Sun.

V skutočnosti však nešlo o bohatého podnikateľa, ale o podvodníka Shimona Hayuta, ktorý financoval svoj okázalý život peniazmi od žien, ktoré oklamal. Cecilie postupne presvedčil, že jeho život je v ohrození a nepriatelia mu znemožnili používať vlastné bankové účty. Z lásky k nemu si preto vzala niekoľko úverov a požičala mu viac ako 188-tisíc libier, čo predstavuje približne 220-tisíc eur.

Jej príbeh v roku 2022 preslávil dokument The Tinder Swindler, ktorý sa stal jedným z najsledovanejších dokumentov platformy Netflix. Mnohí diváci očakávali, že medializácia jej pomôže postaviť sa opäť na nohy. Realita je však podľa nej oveľa zložitejšia.

Dnes, osem rokov po podvode, stále zápasí s finančnými následkami. Tvrdí, že si nedokáže sama prenajať byt, pretože potrebuje ručiteľa. Rovnako jej banky odmietajú vydať kreditnú kartu a poškodená úverová história jej komplikuje bežný život.

„Stále znášam následky. Nemôžem si sama prenajať bývanie a nemám ani kreditnú kartu. Najťažšie je znovu niekomu dôverovať,“ priznala.

Napriek tomu sa rozhodla svoju skúsenosť využiť na pomoc ostatným. Dnes pôsobí ako medzinárodná ambasádorka boja proti finančným podvodom, prednáša o romantických podvodoch a spolupracuje s britskou digitálnou bankou Starling Bank na vývoji nástroja využívajúceho umelú inteligenciu, ktorý dokáže rozpoznať typické znaky romantických podvodov ešte pred odoslaním peňazí.

Podľa nej podvodníci neútočia len na peniaze, ale predovšetkým na psychiku obetí. Celý proces môže trvať týždne či mesiace a je založený na budovaní dôvery. Keď sa rodina alebo priatelia snažia obeť varovať, podvodník ju často presvedčí, že práve oni jej chcú uškodiť.

„Ľudia si neuvedomujú, koľko podobných podvodníkov dnes existuje. Denne mi píšu ďalšie obete a prosia o radu. Vždy im hovorím jediné – neposielajte ďalšie peniaze,“ povedala Cecilie.

Samotný Shimon Hayut nikdy nečelil obvineniam za podvod na Cecilie Fjellhøyovej. V minulosti bol odsúdený v Izraeli za iné prípady podvodu, krádeže a falšovania dokumentov, pričom z 15-mesačného trestu si odpykal približne päť mesiacov. Podľa odhadov mal od žien v celej Európe vylákať približne 7,6 milióna libier (takmer 9 miliónov eur).

Napriek všetkému Cecilie verí, že raz sa dočká spravodlivosti. Zároveň priznáva, že na lásku nezanevrela. Hoci je stále slobodná, verí, že raz stretne človeka, ktorému bude môcť opäť dôverovať. „Život sa týmto nekončí. Aj po takejto skúsenosti existuje cesta ďalej,“ odkazuje ostatným obetiam romantických podvodov.

Viac o téme: PodvodníkKreditná kartaKrádežTinderCecilie Fjellhøyová
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