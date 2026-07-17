Dráma v Adenskom zálive: Ozbrojenci obsadili chemický tanker, do akcie mieri vojenská loď

LONDÝN - Neznámi ozbrojenci v piatok pri južnom pobreží Jemenu v Adenskom zálive obsadili chemický tanker Asana. Predpokladá sa, že na palubu vstúpili počas plavby a prevzali kontrolu nad loďou. Informuje o tom agentúra Reuters odvolávajúcej sa na Agentúru pre námorné obchodné operácie Spojeného kráľovstva (UKMTO).
K obsadeniu lode došlo približne 65 námorných míľ (120 kilometrov) južne od jemenského prístavu Mukallá. Podrobnosti o počte útočníkov, priebehu incidentu či posádke zatiaľ nie sú známe, doplnila britská súkromná spoločnosť Vanguard špecializujúca sa na bezpečnostné incidenty na mori. Tanker, ktorý sa plaví pod neznámou vlajkou, smeroval podľa webovej stránky monitorujúcej pohyb lodí do somálskeho prístavu Bosaso. Nemenovaný bezpečnostný zdroj citovaný agentúrou Reuters tvrdí, že ide skôr o čin somálskych pirátov než o útok jemenských povstalcov húsíov.
Súkromná grécka bezpečnostná spoločnosť Diaplous uviedla, že do oblasti bola vyslaná juhokórejská vojenská loď. Britská spoločnosť Ambrey oznámila, že tanker Asana vyslal tiesňové volanie okolo 08.20 h SELČ, na jeho palube sa však nenachádza ozbrojený sprievod. Majiteľom tankera je podľa databáz spoločnosť Exon Energy so sídlom na Marshallových ostrovoch, ktorú sa agentúre Reuters nepodarilo kontaktovať.
Incident sa stal v čase zvýšeného napätia v regióne. Podľa zdrojov agentúry Reuters Teherán vyzval jemenských húsíov, aby v prípade útoku americkej armády na iránsku energetickú infraštruktúru boli pripravení uzavrieť strategický prieliv Báb al-Mandab ktorý spája Červené more s Adenským zálivom. V najužšom mieste meria prieliv približne 26 až 30 kilometrov a je vstupnou bránou pre lodnú dopravu smerujúcu cez Červené more do Suezského prieplavu a následne do Stredozemného mora a Európy.