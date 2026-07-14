Ministerstvo zdravotníctva sa pochválilo: Návrat viac ako 40 miliónov eur pre pacienta!

BRATISLAVA - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR pod vedením ministra Kamila Šaška začalo systematicky uplatňovať zákonný inštitút vyrovnávacieho rozdielu podľa § 98i zákona č. 363/2011 Z. z. Mechanizmus zabezpečuje, že držitelia registrácie liekov po uplynutí rozhodného obdobia vrátia zdravotným poisťovniam rozdiel medzi reálnou a podmienenou úhradou pri podmienene hradených liekoch.
„To, čo sa roky nerobilo, sme začali dôsledne vykonávať. Za jediný rok sme rozhodli o návrate viac ako 40 miliónov eur a zabránili sme premlčaniu desiatok konaní. Od môjho nástupu pracujem so svojim tímom pre pacienta. Je to praktické vyjadrenie môjho prísľubu ľuďom. Zákon dáva ministerstvu jasné nástroje na to, aby sa finančné prostriedky vracali späť do systému. Každé euro, ktoré sa vráti zdravotným poisťovniam, môže byť použité na zdravotnú starostlivosť pre pacientov,“ uvádza minister zdravotníctva Kamil Šaško.
Rozhodnutiami vydanými v roku 2025 dosiahol vyrovnávací rozdiel sumu 25 244 915,88 eura a v roku 2026 doposiaľ 15 040 307,02 eura. Spolu tak ministerstvo od leta 2025 do leta 2026 rozhodlo o vrátení viac ako 40,2 milióna eur do systému verejného zdravotného poistenia.
Tieto výsledky zároveň poukazujú na to, že zákonný mechanizmus vyrovnávacích rozdielov sa v predchádzajúcich rokoch uplatňoval nedôsledne. Hoci zákon ministerstvu ukladal povinnosť rozhodovať o vyrovnávacích rozdieloch a zabezpečiť návrat finančných prostriedkov zdravotným poisťovniam, predchádzajúce vedenia rezortu túto agendu systematicky nevykonávali. Výsledkom bolo, že milióny eur, ktoré mali byť vrátené do systému verejného zdravotného poistenia na zdravotnú starostlivosť o pacientov, neboli včas uplatňované.
Na tieto nedostatky upozornila aj Revízia výdavkov na lieky Útvaru hodnoty za peniaze z februára 2026, ktorá odporučila dôslednejšie využívať mechanizmy zdieľania finančného rizika a aktívne uplatňovať nároky štátu. Rovnako Najvyšší kontrolný úrad SR vo svojej kontrolnej správe z marca 2026, hodnotiacej obdobie rokov 2020 až 2024, identifikoval závažné nedostatky pri riadení systému kategorizácie liekov a ochrane verejných financií.
Minister Kamil Šaško po nástupe do funkcie pristúpil k okamžitej náprave. Od jeho nástupu rezort nielen vydal rozhodnutia v hodnote viac ako 40 miliónov eur, ale zároveň zachránil približne 30 konaní, pri ktorých bezprostredne hrozilo premlčanie. Konania boli otvorené tesne pred uplynutím zákonných lehôt, čím sa podarilo zachovať nároky štátu a ochrániť finančné prostriedky určené pre pacientov.