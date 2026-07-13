Pellegrini odletel do Azerbajdžanu: Na dôležitú cestu vzal Kaliňáka, Sakovú, Šutaja Eštoka aj Kažimíra

BRATISLAVA - Prezident SR Peter Pellegrini v pondelok odcestoval na oficiálnu návštevu Azerbajdžanu na pozvanie prezidenta Ilhama Alijeva. Pellegriniho budú v Azerbajdžane sprevádzať minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD), ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD), minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) a guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír.
Hlavným bodom programu bude stretnutie s azerbajdžanským prezidentom v oblasti Karabachu. Rokovať majú najmä o prehĺbení energetickej spolupráce, podpore slovenského exportu, rozvoji priemyselnej a technologickej spolupráce, zlepšovaní dopravného prepojenia medzi oboma krajinami, ako aj možnosti zapojenia slovenských partnerov do projektov obnovy a rozvoja území zasiahnutých konfliktom.
V regióne Agdam sa Pellegrini oboznámi s projektom Smart Village v Baš Garvande a položí základný kameň novej školy, ktorá ponesie meno generála Milana Rastislava Štefánika. Prezident sa na stredajší program presunie do Baku, kde bude rokovať s predsedom vlády Alimom Asadovom a predsedníčkou parlamentu Sahibou Gafarovou. Neskôr sa Pellegrini v hlavnom meste Azerbajdžanu stretne so slovenským saleziánom Vladimírom Feketem, biskupom Apoštolskej prefektúry Azerbajdžan.
V Baku sa popri programe prezidenta SR uskutoční Slovensko-azerbajdžanské biznis fórum. Za účasti slovenských podnikateľov ponúkne priestor na rozšírenie obchodnej spolupráce, nadviazanie nových partnerstiev a podporu slovenských firiem pri uplatnení sa na azerbajdžanskom trhu, informovala kancelária prezidenta SR.