Michal Kaliňák vyzval samosprávy na zapojenie do výziev k dobrovoľným hasičom

BRATISLAVA - Štátny tajomník Ministerstva vnútra (MV) SR Michal Kaliňák vyzval samosprávy, aby sa zapojili do aktuálnych dotačných výziev rezortu vnútra na podporu dobrovoľných hasičov. Listom oslovil viac ako 1700 primátorov a starostov miest a obcí, ktoré sú zriaďovateľmi dobrovoľných hasičských zborov. Informoval hovorca ministerstva Matej Neumann.
„Dobrovoľní hasiči sú nenahraditeľnou súčasťou života našich miest a obcí. Sú pripravení pomáhať pri požiaroch, povodniach aj ďalších mimoriadnych udalostiach. Chceme, aby mali kvalitné zázemie aj spoľahlivú techniku, preto túto výzvu dávam špeciálne do pozornosti komunálnym lídrom,“ vyhlásil Kaliňák.
Cieľ výziev
Cieľom výziev je zlepšiť materiálno-technické vybavenie dobrovoľných hasičov a modernizovať hasičské zbrojnice. Na podporu je vyčlenená suma štyri milióny eur. Prvá výzva je v objeme jeden milión eur. Určená je na servis, údržbu a opravy hasičskej techniky, strojov, zariadení a náradia. „Mestá a obce môžu získať dotáciu od 3000 do 5000 eur,“ ozrejmili z rezortu.
Druhá výzva s alokáciou tri milióny eur podporí výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu hasičských zbrojníc, vrátane opatrení na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov či projektovej prípravy. Výška dotácie sa pohybuje od 15.000 do 70.000 eur. Žiadosti možno podávať do 24. augusta tohto roka. Podrobné podmienky oboch výziev sú na webe ministerstva vnútra. Kaliňák verí, že samosprávy túto možnosť využijú naplno. „Investícia do dobrovoľných hasičov je investíciou do bezpečnosti ľudí. Každé zlepšenie technického vybavenia a podmienok na ich činnosť znamená vyššiu pripravenosť pomáhať tam, kde je to najviac potrebné,“ dodal.