Kaliňák oznámil dohodu krajín V4: Na summit NATO pôjdu so spoločným stanoviskom

BUDAPEŠŤ - Krajiny zoskupenia Vyšehradská štvorka (V4) pôjdu na tohtoročný summit NATO v Ankare so spoločným stanoviskom, o ktorom sa diskutovalo na štvrtkovom stretnutí ministrov obrany Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska v Budapešti. Podľa servera index.hu o tom hovoril slovenský minister obrany Robert Kaliňák.
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Podľa slov Kaliňáka v Budapešti diskutovali okrem rozvoja infraštruktúry aj o vojenskej spolupráci a posilňovaní obranného priemyslu, ale aj o tom, ako môžu spolupracovať v oblasti obrany proti dronom.
Na tlačovej konferencii po stretnutí sa ministri zhodli, že V4 je dôležitým zoskupením pre ich krajiny aj pre Európu a že v budúcnosti budú ďalej prehlbovať politickú spoluprácu.
Podľa maďarského ministra obrany Romulusza Ruszina-Szendiho je súčasné stretnutie obrovským krokom, pretože dokázalo, že obranná spolupráca V4 opäť žije. Dodal, že súčasný summit bol zorganizovaný vo veľmi krátkom čase, keďže vláda premiéra Pétera Magyara vznikla iba pred vyše mesiacom. Na schôdzke sa zúčastnili aj šéfovia rezortov obrany Česka a Poľska Jaromír Zúna a Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.