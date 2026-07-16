Nové pravidlá pre cudzincov: Po skončení dočasného útočiska ich čakajú zmeny

BRATISLAVA - Cudzinci budú môcť po skončení ich dočasného útočiska požiadať o udelenie prechodného pobytu. Musia však doložiť doklady o účele pobytu či doklad o zabezpečení ubytovania. Vyplýva to z novely zákona o pobyte cudzincov, ktorá nadobudla účinnosť 15. júla.
Ak cudzinci o pobyt nepožiadajú, budú môcť na Slovensku zostať ešte rok po skončení ich štatútu dočasného útočiska. Takýto pobyt však bude len na účel dobrovoľného návratu do domovského štátu. Zotrvanie na území Slovenska má cudzincovi automaticky zaniknúť po opustení krajiny. Domov sa bude musieť vrátiť najneskôr v posledný deň povoleného zotrvania na Slovensku.
Nová legislatíva
Nová legislatíva počíta aj s úpravou, podľa ktorej cudzinci s prechodným pobytom, ktorí na Slovensku podnikajú, nebudú môcť mať nedoplatky voči iným subjektom počas celého trvania prechodného pobytu. V súčasnosti nedoplatky nemôžu mať iba pri obnovovaní pobytu. Rezort vnútra v zákone avizuje aj zriadenie regionálneho centrálneho vízového orgánu na ministerstve zahraničných vecí, ktoré bude rozhodovať o žiadostiach o víza rovnako ako zastupiteľské úrady.
Rozširujú sa tiež dôvody, keď rozhodnutie o administratívnom vyhostení nadobudne vykonateľnosť skôr ako uplynutím lehoty 30 dní od jeho doručenia. Pôjde o prípady, ak štátny príslušník tretej krajiny bude predstavovať bezpečnostné riziko alebo bude možné predpokladať, že ujde alebo bude iným spôsobom mariť alebo sťažovať výkon administratívneho vyhostenia. V týchto individuálnych prípadoch nadobudne rozhodnutie o administratívnom vyhostení vykonateľnosť jeho doručením.