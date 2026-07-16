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USA zavádza kontroverznú novinku: Americkí vojaci budú testovaní na testosterón

Americký minister obrany Pete Hegseth
Americký minister obrany Pete Hegseth (Zdroj: TASR/Yonhap)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

WASHINGTON - Americký minister obrany Pete Hegseth v stredu oznámil, že zavádza nový program skríningu nedostatku testosterónu pre príslušníkov ozbrojených síl USA. Program označil za nevyhnutný na to, aby mohli podávať „absolútne najlepšie výkony“. Informuje agentúra AP a DPA a stanica BBC.

Skríningy sa budú vykonávať každoročne v rámci povinných zdravotných prehliadok vojakov vo veku 30 rokov a viac, priblížil Hegseth vo videu zverejnenom na sieti X. Mladší sa môžu do programu zapojiť dobrovoľne. „Táto iniciatíva nie je o umelom zvyšovaní výkonnosti, ale o obnovení a optimalizácii vašich prirodzených schopností, ochrane vašej dlhovekosti a zabezpečení biologických predpokladov na zvládanie bojových úloh,“ povedal minister.

Majú mať správnu hladinu tohto hormónu

Program podľa neho zabezpečí, aby mali vojaci „správnu hladinu“ tohto hormónu. Ak bude potrebná liečba, jej podstúpenie bude odporúčané, no založené na dobrovoľnej báze, dodal Hegseth. „Ako vieme, moderné bojisko je brutálne a neúprosné... Vyžaduje si maximálnu psychickú a mentálnu pripravenosť. Ak sa týmto zdravotným ukazovateľom budeme venovať včas, pomôžeme vám udržať si špičkovú bojaschopnosť a poskytneme vám rovnakú úroveň podpory, akú vy poskytujete tejto krajine – tú najlepšiu možnú,“ vyhlásil vo videu. Hladina testosterónu, hlavného mužského pohlavného hormónu, s vekom postupne klesá.

BBC podotkla, že na otázku, či budú testovaní muži aj ženy a či budú mať vojačky vstupujúce do perimenopauzy možnosť posúdenia vhodnosti estrogénovej hormonálnej liečby, rezort neodpovedal. Demokratická senátorka Tammy Duckworthová, ktorá je vojnovou veteránkou a členkou senátneho výboru pre ozbrojené sily, vyzvala ministra obrany, aby bolo hormonálne testovanie dostupné pre mužov aj ženy. Demokratická kongresmanka Chrissy Houlahanová, ktorá tiež slúžila v americkom letectve, zase na sociálnej sieti X označila tento krok za Hegsethovu „najnovšiu posadnutosť kultúrnymi vojnami,“ uviedla britská stanica. Hovorca Pentagónu Sean Parnell len dodal, že program nadobudne účinnosť okamžite a bude platiť pre všetkých príslušníkov americkej armády v aktívnej službe aj v zálohe.

Viac o téme: VojaciUSAPete Hegseth
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