Horúčavy nás ešte potrápia: V TEJTO časti Slovenska treba rátať s vysokými teplotami

BRATISLAVA - Vo viacerých lokalitách Slovenska treba vo štvrtok počítať s horúčavou. Teplota môže miestami dosiahnuť 33 stupňov Celzia. Meteorológovia preto pre viaceré okresy, najmä na juhu a západe, vydali výstrahu prvého stupňa. Platiť má od 13.00 h. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe.
Výstraha je vydaná pre celý Bratislavský kraj a väčšinu Nitrianskeho a Košického kraja. Týka sa aj okresov Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Trnava, Lučenec, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš a Vranov nad Topľou.
Úrad verejného zdravotníctva SR v súvislosti s vysokými teplotami apeluje na dodržiavanie pravidelného pitného režimu. Treba obmedziť fyzickú aktivitu, nezdržiavať sa na priamom slnku a minimalizovať pobyt vonku. Zdravotní záchranári odporúčajú počas horúčav ľahšie stravovanie, správne oblečenie vrátane prikrývok hlavy a slnečných okuliarov a použitie ochranných krémov. Deti a domáce zvieratá nesmú zostať na priamom slnku ani v zaparkovaných autách. Ak ľudia pocítia silnú slabosť, závraty, nevoľnosť alebo kolaps, mali by vyhľadať pomoc.