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Trump pritvrdil voči Brazílii: USA zavádzajú nové clá, obchodná vojna sa vyostruje

Marco Rubio
Marco Rubio (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
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TASR

WASHINGTON - Spojené štáty v stredu oznámili zavedenie nových ciel na rôzne tovary dovezené z Brazílie po ročnom vyšetrovaní obchodnej politiky tejto latinskoamerickej krajiny. Vysokopostavený americký predstaviteľ povedal, že 25-percentné clo bude platiť od 22. júla, píše správa agentúry AFP.

Clá sa však nebudú týkať dovozu hovädzieho mäsa, kávy a niektorých súčiastok do lietadiel. Výnimky sa vzťahujú aj na ďalší tovar, ktorý sa v USA nevyrába. „Nespravodlivé obchodné praktiky Brazílie bránia americkým pracovníkom a producentom v prístupe na tento dôležitý trh,“ uviedol vo svojom vyhlásení obchodný splnomocnenec USA Jamieson Greer. Spojené štáty sú podľa neho naďalej otvorené rokovaniam s Brazíliou o dosiahnutí zmien v súvislosti s problémami odhalenými vo vyšetrovaní jeho úradu, ktoré sa začalo vlani v júli. Z toho vyplynulo, že niektoré praktiky Brazílie sú „nezmyselné alebo diskriminačné a zaťažujú či obmedzujú obchod USA“.

Lula a jeho vláda nerokovali s USA v dobrej viere

Kancelária brazílskeho prezidenta Luiza Inácia Lulu da Silvu odsúdila rozhodnutie USA uvaliť sankcie na tovar z Brazílie. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio tvrdí, že Lula a jeho vláda nerokovali so Spojenými štátmi v dobrej viere, informuje denník The Guardian. „Jeho hospodárska politika je zlá pre Američanov aj pre Brazílčanov. Lula za uplynulý rok uprednostnil svoje ego pred dosiahnutím dohody v záujme blaha brazílskeho ľudu a tieto clá sú cenou za to,“ povedal.

Brazílsky predstaviteľ hovoriaci pod podmienkou zachovania anonymity pre agentúru Reuters povedal, že USA a Brazília absolvovali len za posledný mesiac šesť alebo sedem stretnutí. „Ale oni chcú nemožné,“ konštatoval. Americký prezident Donald Trump uvalil v júli minulého roka dodatočné 40-percentné clá na Brazíliu za „politicky motivované prenasledovanie, zastrašovanie, obťažovanie, cenzúru a stíhanie“ svojho spojenca, bývalého brazílskeho prezidenta Jaira Bolsonara. Toho medzičasom odsúdili na 27 rokov väzenia za plánovanie štátneho prevratu.

Viac o téme: TovarCloUSABrazília
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