Horor na dovolenke v Chorvátsku: Taxikárka zamkla turistov v aute, za pár kilometrov žiadala 500 eur!

ZADAR - Chorvátske letovisko Zadar sa stalo dejiskom škandalózneho incidentu, ktorý vrhá zlé svetlo na tamojšie služby cestovného ruchu. Miestna 41-ročná taxikárka zamkla vo svojom vozidle trojicu britských turistov a odmietala ich pustiť von, kým jej nezaplatia astronomických 500 eur za bežnú jazdu. Cudzinci nakoniec zo strachu o svoj život sumu zaplatili.
O prípade informoval chorvátsky spravodajský portál Index.hr s odvolaním sa na denník Slobodna Dalmacija a Zadarskú policajnú správu. K samotnému incidentu došlo ešte v sobotu 4. júla vo večerných hodinách. Trojica britských turistov sa potrebovala previezť zo Zadaru do neďalekého mestečka Privlaka. Po príchode do cieľa od nich vodička nekompromisne žiadala 500 eur. 53-ročná Britka a jej rodinní príslušníci sumu odmietli zaplatiť, pretože rovnakú trasu absolvovali skôr v ten deň s iným vodičom za zlomok tejto ceny.
Reakcia taxikárky bola šokujúca. Auto zamkla, dupla na plyn a s turistami vnútri pokračovala v jazde neznámym smerom. V kabíne vypukol strach a panika. Britka v obave o bezpečnosť svojej rodiny nakoniec kapitulovala, vytiahla platobnú kartu a cez POS terminál vo vozidle požadovaných 500 eur zaplatila. Až po úspešnej transakcii taxikárka auto odomkla, posádku vyhodila na ulicu a ušla.
Turisti nenechali vec tak a na druhý deň ráno incident nahlásili na polícii. Strážcovia zákona zo Zadaru rozbehli vyšetrovanie, rýchlo stotožnili vozidlo aj agresívnu vodičku a zadržali ju. „Po ukončení kriminalistického vyšetrovania bolo voči 41-ročnej žene podané trestné oznámenie na príslušnú štátnu prokuratúru v Zadare. Je obvinená z trestného činu protiprávneho obmedzovania osobnej slobody a trestného činu protiprávneho vymáhania peňazí,“ uviedla polícia.
Štartovné za 50 eur a kilometer za rovnakú sumu
Meno zadarskej taksistky Ivany Brnadič nie je v chorvátskych médiách novinkou. Už v minulosti pútala pozornosť svojím bizarným, no formálne legálnym cenníkom, ktorý mala vylepený na vozidle. Jej sadzby vyrážajú dych: za nástupné (štart) si účtuje 50 eur, za každý prejdený kilometer ďalších 50 eur a za každú minútu jazdy jedno euro. Krátka, len 5-kilometrová jazda tak u nej bežne vyjde na viac ako 300 eur.
Chorvátske zákony doteraz takéto extrémne ceny nezakazovali, keďže horná hranica nebola štátom regulovaná. V reakcii na podobné hyenizmus však už koncom júna putovala do parlamentu novela zákona, ktorá má ministerstvu umožniť určiť pevné pravidlá a štruktúru pre autotaxi služby.