Zvrat v spore o legendárnu chatu: Dlhoročný chatár môže ďalej pokračovať

BANSKÁ BYSTRICA - Vedenie Klubu slovenských turistov (KST) deklaruje, že rešpektuje svoje vlastné rozhodnutie nebrániť v prevádzke Chaty M. R. Štefánika v Nízkych Tatrách. Pre Uviedol predseda KST Peter Švec. Reagoval tak na pondelňajšie (13. 7.) neodkladné opatrenie Mestského súdu Bratislava IV, podľa ktorého môže dlhoročný chatár Igor Fabricius naďalej prevádzkovať chatu a KST mu v tom nemôže brániť.
„V prvom rade budeme rešpektovať a už dávno rešpektujeme svoje vlastné rozhodnutie nebrániť v prevádzke chaty, ktoré sme prijali a aj verejne avizovali akonáhle nám Igor Fabricius oznámil, že sa nikam nechystá. Čiže z nášho pohľadu nejde o žiadnu zmenu správania,“ skonštatoval Švec. Súd v pondelok rozhodol, že dlhoročný chatár Fabricius môže naďalej prevádzkovať Chatu M. R. Štefánika. KST mu v prevádzke nemôže brániť a realizovať nemôže ani kroky, ktoré by umožnili odovzdať chatu do užívania inému subjektu. Rozhodnutie súdu nie je končeným rozsudkom vo veci, ale ide o neodkladné opatrenie. Fabricius v reakcii rozhodnutie súdu privítal a skonštatoval, že ho i očakával. „Samozrejme sa nám uľavilo, že môžeme ďalej fungovať. Môžeme na chatu nakupovať, objednávať veci, ktoré nám už začínali chýbať,“ povedal Fabricius.
O ukončení nájomnej zmluvy Chaty M. R. Štefánika chatárovi Igorovi Fabriciusovi rozhodlo valné zhromaždenie KST začiatkom júna, dôvodom malo byť porušenie zmluvy nájomcom. Podľa Fabriciusa malo ísť o oneskorené zaplatenie zálohy vo výške 3000 eur, pričom ho na nedoplatok nikto neupozornil. Chatár to považoval za ironické a tvrdil, že samotný KST mu dlží vyše 30.000 eur za kúrenie. Pôvodnú výpoveď neskôr KST stiahol, Fabriciusovi doručili novú, v ktorej chatárovi vytýkali nefunkčnú čistiareň odpadových vôd. Odôvodnenie výpovede Fabricius vníma ako účelové a pochybenie odmieta.