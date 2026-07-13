Veľký zvrat v boji o legendárnu Štefáničku: Súd rozhodol v prospech chatára Fabriciusa!

NÍZKE TATRY - Dlhoročný a obľúbený chatár z Chaty M. R. Štefánika v Nízkych Tatrách, Igor Fabricius, nateraz na svojej pozícii zostáva. Mestský súd Bratislava IV totiž vydal kľúčové neodkladné opatrenie, ktorým rozhodol v jeho prospech. Vlastníkovi chaty, Klubu slovenských turistov (KST), súd nateraz striktne zakázal podniknúť akékoľvek kroky, ktoré by chatárovi bránili v prevádzke alebo by viedli k prenechaniu objektu inej osobe.
O rozhodnutí informoval portál tnlive. Súdne rozhodnutie nepredstavuje definitívny rozsudok v celom spore, no pre aktuálne fungovanie chaty pod Ďumbierom je zásadné. Súd v plnom rozsahu vyhovel návrhu, ktorý podal právny zástupca Igora Fabriciusa.
„Súd dal za pravdu našej argumentácii, že za súčasného stavu má Ing. Igor Fabricius naďalej pokračovať v prevádzke Chaty gen. M. R. Štefánika. Zároveň Klubu slovenských turistov zakázal podniknúť kroky, ktoré by mu v prevádzke bránili alebo ktoré by umožnili prenechať chatu do užívania inej osobe,“ potvrdil pre Markízu advokát chatára Ivan Humeník.
Pri posudzovaní celej situácie hrali rolu komplikované právne úkony zo strany KST. Súd podľa obhajoby musel zohľadniť nielen prvé odstúpenie od nájomnej zmluvy, ktoré vedenie KST medzičasom samo odvolalo, ale aj druhé odstúpenie. Aj platnosť tohto druhého pokusu o ukončenie zmluvy dlhoročný chatár pred súdom napadol ako neopodstatnenú.
Spor o jednu z najpopulárnejších slovenských vysokohorských chát vyvolal v turistickej komunite aj u širokej verejnosti obrovskú vlnu solidarity. Igor Fabricius zasvätil Štefáničke desiatky rokov svojho života a správy o jeho možnom nútenom odchode ľudí pobúrili.