Vážna nehoda v hlavnom meste: Auto s vodičom sa zrútilo do Malého Dunaja! Z vody ho vyťahovali hasiči

(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Bratislavský kraj)
BRATISLAVA - Bratislavskí hasiči zasahovali v pondelok dopoludnia pri Malom Dunaji, do ktorého spadlo osobné motorové vozidlo. Vodiča previezli na ošetrenie do nemocnice. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) Bratislava o tom informoval na sociálnej sieti.
(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Bratislavský kraj)
Zasahujúci hasiči vozidlo zabezpečili proti pohybu a následne ho vytiahli prostredníctvom navijaku a kladiek. Po vytiahnutí na cyklotrasu vozidlo stabilizovali, vykonali na ňom protipožiarne opatrenia a zamedzili úniku prevádzkových kvapalín.
(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Bratislavský kraj)