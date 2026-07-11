Muž (23) sa vyštveral na stĺp elektrického vedenia: Nastal ZÁBLESK, záchranári okamžite vyslali vrtuľník!

MARTIN - Horskí záchranári z oblastného strediska Veľká Fatra zasahovali v sobotu popoludní na Martinských holiach. V závere výseku, ktorým kedysi viedla lanovka zo Strání, sa 23-ročný muž pokúsil vyliezť na stĺp vysokého napätia a zasiahol ho elektrický prúd. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.
Muž utrpel popáleniny horných končatín, bol chvíľu v bezvedomí a dezorientovaný. Spoločne s horskými záchranármi smerovala na miesto aj žilinská posádka leteckých záchranárov. „Lekárka bola vysadená priamo pri pacientovi, pri ktorom už boli záchranári HZS, a spoločne pokračovali v jeho vyšetrení a ošetrení. Po príprave na transport bol muž prevezený terénnym vozidlom HZS k heliportu, kde medzičasom pristál vrtuľník,“ priblížila HZS.
Odtiaľ bol muž spoločne s lekárkou letecky transportovaný do nemocničného zariadenia na ďalšie vyšetrenia.