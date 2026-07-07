Slovenskí hasiči a záchranári sa vrátili z Venezuely: Získali uznanie prezidenta

BRATISLAVA - Hasiči a záchranári, ktorí pomáhali po zemetrasení vo Venezuele, pôsobili ako veľvyslanci solidarity, ľudskosti, schopnosti a ochoty navzájom si pomáhať. Uviedol to prezident SR Peter Pellegrini pri prijatí tímu hasičov a záchranárov Horskej záchrannej služby (HZS) v Prezidentskom paláci.
Pellegrini im vyslovil uznanie za profesionalitu, obetavosť, ale aj odvahu, ktorú preukazovali. Pomoc pre Venezuelu je podľa neho potvrdením, že Slovensko je solidárne a ochotné pomôcť v núdzi, kedykoľvek je to potrebné. „Prejav takejto spolupatričnosti je mimoriadne cenný v dnešnom svete, v ktorom vládne neistota, napätie, v ktorom sa až príliš často dostáva k slovu bezohľadné presadzovanie vlastných ekonomických či mocenských záujmov,“ skonštatoval prezident.
Nie je to prvý raz
Neveľký tím zložený z členov Hasičského a záchranného zboru a HZS bol podľa neho súčasťou veľkej medzinárodnej misie, ktorá ukázala, že v kritickej situácii ešte vždy dokážu všetci ťahať za jeden povraz. „Toto posolstvo je prinajmenšom rovnako dôležité ako úsilie o záchranu ľudských životov,“ poznamenal Pellegrini. Dodal, že pekným gestom vzájomnej spolupráce bola aj pomoc českým kolegom, ktorým pomohli prepraviť sa do Venezuely. To, že si Slovensko urobilo dobré meno vo Venezuele, potvrdzuje podľa hlavy štátu aj medaila Hrdinovia Venezuely, ktorú im udelila dočasná prezidentka krajiny Delcy Rodríguezová a rovnako ako aj ďakovný list, ktorý adresovala vláde SR. „Nie je to prvý raz, keď slovenskí záchranári prejavili svoje kvality,“ povedal prezident.
Veliteľ slovenskej pátracej a záchrannej misie Zdenko Gašparík pripomenul, že záchranné práce vykonávali v ťažkých klimatických podmienkach päť dní. Nasadenie im uľahčila venezuelská strana a záchranári tiež cítili podporu všetkých zložiek štátu, uviedol. „Chcem sa poďakovať svojim kolegom z tímu, ktorí počas celého nasadenia odvádzali stopercentnú prácu. Myslím si, že sme zanechali vo Venezuele dobrú stopu, že na nás nezabudnú. Ľudia boli veľmi vďační, pre nás to bol obrovský prínos z profesionálnej stránky, takisto sme získali veľa skúseností, ktoré využijeme aj do budúcna pri ďalšom nasadení,“ povedal Gašparík.
Pätnásť hasičov a päť záchranárov HZS spolu so štyrmi služobnými psami sa vrátili v nedeľu (5. 7.) vládnym lietadlom späť na Slovensko. Posledný týždeň pomáhali priamo v epicentre zemetrasenia vo Venezuele pri ničivých škodách. Boli nasadení spolu s viac ako 700 záchranármi z 19 krajín z Európy.