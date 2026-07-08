Peter Pellegrini prehovoril po samite NATO: Aliancia podľa neho ukázala jednotu a silu

ANKARA - Summit Severoatlantickej aliancie (NATO) v tureckej Ankare bol podľa prezidenta SR Petra Pellegriniho konštruktívny. Aliancia ukázala jednotu, čo bolo jedným z cieľov. Pellegrini to vyhlásil pre médiá po skončení zasadnutia lídrov. Poukázal na to, že Slovensko nemalo žiadny problém vzhľadom na svoj plán do roku 2035 dávať na obranu päť percent hrubého domáceho produktu ročne, informuje osobitný spravodajca v Turecku.
„Druhá vážna oblasť bola podpora obranného priemyslu a posilnenia kapacít zbrojárskeho priemyslu v rámci členských krajín. Pretože sa ukazuje, že na možnosť navýšiť obranné výdavky musíte mať aj výrobné kapacity, ktoré dokážu absorbovať tieto zvýšené zdroje. Za Slovensko opäť dobrá správa v zmysle, že Slovensko masívne investovalo do rozvoja obranného priemyslu v posledných rokoch, čo prináša dnes už naozaj enormné výsledky,“ vyhlásil prezident. Doplnil, že za SR na summite prezentoval aj potrebu zvýšiť počet vojakov. Odprezentoval pritom projekt Národných obranných síl.
Súčasťou záverov summitu bola tiež pomoc Ukrajine. Prezident pripomenul, že tá zostáva na individuálnom posúdení členských krajín a závery žiadnu z nich nezaväzujú k vojenskej pomoci. „Slovensko v tomto nemá vôbec nejaký osamotený postoj a dokonca priamo na rokovaní ho deklaroval aj český premiér Babiš a ďalší,“ uviedol. Pellegrini tiež povedal, že zmenšovanie vojenskej prítomnosti Spojených štátov amerických v Európe má byť postupné. Slovensko je podľa neho ochotné poskytnúť dve stíhačky F-16, ktoré by sa mohli podieľať na ochrane vzdušného priestoru Pobaltia.
„Bude to náš ďalší príspevok. Sme súčasťou mnohonárodnej brigády, ktorá je v Lotyšsku, kde opäť budúci rok presunieme delostreleckú spôsobilosť spolu s našimi húfnicami Zuzana, čím sa budeme spolupodieľať na ochrane východného krídla priamo v baltickom prostredí. Zároveň na Slovensku naďalej pokračuje a bude pokračovať aktivita mnohonárodnej brigády pod velením španielskej armády na Lešti, ktorá je súčasťou ochrany východného krídla. Takže Slovensko je veľmi hlboko zapojené do všetkých tých aktivít,“ uviedol. Lídri členských štátov NATO v stredu na summite v Ankare potvrdili záväzok voči kolektívnej obrane a tiež neochvejnú podporu Ukrajine. Spolu s prezidentom Pellegrinim boli v Turecku aj minister zahraničných vecí Juraj Blanár a minister obrany Robert Kaliňák.
Summity NATO nemusia byť každoročne, Rutte vie fungovať aj s Trumpom
Summity Severoatlantickej aliancie (NATO) nemusia byť každý rok, stačilo by ich organizovať aj raz za dva roky. Myslí si to prezident SR Peter Pellegrini, ktorý to po zasadnutí v tureckej Ankare uviedol pre médiá. Podľa neho dokáže Aliancia fungovať vďaka generálnemu tajomníkovi Markovi Ruttemu fungovať aj s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.
Ten na summite opäť spomenul Grónsko a snahu Spojených štátov ostrov získať. Pellegrini poukázal na Rutteho úlohu aj pri tejto téme. „Dokonca sa na pozadí hovorí o možnom posilnení vojenských základní Spojených štátov na danom území bez toho, aby bolo treba nejakým spôsobom meniť status samotnej krajiny. Takže z tohto pohľadu si myslím, že aliancia, pod vedením generálneho tajomníka NATO, ktorý má dobré a korektné vzťahy s pánom prezidentom Trumpom a ktorý s ním hlavne vie hovoriť, si udrží svoje tempo a momentum jednoty,“ uviedol.
Zo záverov summitu napokon vypadla zmienka o budúcoročnom stretnutí lídrov členských krajín aliancie v albánskej Tirane. Agentúra Bloomberg v stredu zverejnila informáciu podľa ktorej NATO zvažuje, že vynechá budúcoročný summit. Albánsko je jednou z krajín s najnižšími výdavkami na obranu v rámci celej Aliancie.
Pellegrini považuje každoročný interval za prikrátky na zhodnotenie skutočných výsledkov NATO. Poukázal tiež na výdavky spojené s organizovaním summitu a jeho rozsah. „Pokiaľ sa nič mimoriadne nedeje, tak ten dvojročný interval by bol možno optimálnejší, ale takéto rozhodnutie ešte stále nepadlo. Uvidíme, čo ukážu najbližšie mesiace,“ dodal.