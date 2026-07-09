Štvrtok9. júl 2026, meniny má Lujza, zajtra Amália

Erdogan prekvapil lídrov NATO: Pellegrini si domov odniesol revolver s ostrou muníciou

Ilustračný obrázok
(Zdroj: SITA/Kancelária prezidenta SR)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

ANKARA - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v stredu po summite NATO v Ankare prekvapil ostatných lídrov veľmi nezvyčajným darom: na rozlúčku im venoval historický revolver s ostrou muníciou. Na každej zbrani je vyryté meno obdarovaného. Pištoľ dostal aj prezident SR Peter Pellegrini, ktorý dar označil za prekvapivý, ale originálny.

Ako prvý sa o zbrani ešte v stredu zmienil končiaci britský premiér Keir Starmer s tým, že ju musel nechať v Turecku, lebo jej dovoz do Británie by bol nezákonný. Zdroj z britskej vlády podľa agentúry Reuters povedal, že spolu s ňou dostal Starmer aj čistiacu súpravu a 500 nábojov.

Erdogan chcel takto podľa Reuters predviesť turecký obranný priemysel, ktorý sa stal kľúčovým nástrojom exportu a zahraničnej politiky. Zbraň, ktorú dostali lídri krajín NATO, je zrejme vzácny šesťranový revolver Gumusay .357 Magnum, ktorý v 90. rokoch vyrábala turecká spoločnosť MKE.

Podľa fotografií zverejnených kanceláriou litovského prezidenta Gitanasa Nausédu bola zbraň uložená v drevenej krabici s tureckou vlajkou a logom NATO. Pri zbrani bolo šesť ostrých nábojov a potvrdenie o oslobodení od vývozných obmedzení. Zo strany tureckého prezidenta ide prinajmenšom o prekvapivý dar, ktorý vyvolal medzi členmi ochranky jednotlivých delegácií niekoľko „šialených“ scén, napísala agentúra AFP s odvolaním sa na predstaviteľov rôznych krajín NATO. Agentúra Reuters uviedla, že ostrá munícia naznačuje, že revolver nie je len na parádu.

Z vyjadrení hláv štátov a vlád vyplýva, že sa s darom vysporiadali rôzne. Belgický premiér Bart de Wever svoj revolver odovzdal polícii na letisku v Bruseli, aby ho uložila do trezora. Zbraň poľského prezidenta Karola Nawrockého podľa slov jeho poradcu čaká na colné odbavenie na varšavskom letisku a bude uložená na vhodnom mieste. „Určite z nej nebude nikto strieľať,“ uviedol. Kancelárie holandského premiéra Roba Jettena a predsedu švédskej vlády Ulfa Kristerssona uviedli, že revolvery dali odviezť na veľvyslanectví svojich krajín v Ankare. Model holandského lídra mal byť znefunkčnený, zatiaľ čo zbraň švédskeho premiéra čaká na potrebné dovozné povolenie.

Talianska premiérka Giorgia Meloniová podľa Reuters svoj revolver už uložila v sídle vlády v paláci Chigi v Ríme, kde bude vystavený spolu s ďalšími štátnymi darmi. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová plánovala svoju pištoľ darovať vojenskému múzeu. Rovnaký zámer má aj grécky premiér Kyriakos Mitsotakis. Prezident SR Pellegrini novinárom počas návratu z Turecka povedal, že je držiteľom zbrojného pasu a požiadal o povolenie revolver previezť na Slovensko.

„Ten dar je prekvapivý, ale musím povedať, že veľmi originálny a ja ako človek, ktorý vlastní niekoľko strelných zbraní sa takému daru, samozrejme, teším,“ uviedol Pellgrini s tým, že si revolver riadne prihlási a pravdepodobne ho aj vyskúša. „Je to jedinečná zbraň, akú som ešte nedržal,“ doplnil.

Viac o téme: DarRevolver PrezidentOstrá munícia
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Donald Trump
Trump pritlačil na štáty NATO: Žiada päť percent na obranu a odkazuje, že všetci nakoniec ustúpia
Zahraničné
Ruský prezident Vladimir Putin
Putin je v strehu: Pozorne sleduje summit v Ankare a môže nečakane zareagovať! Hrozí útok na NATO
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Vodič pod vplyvom drog sa vydával za cudzinca.
Vodič pod vplyvom drog sa vydával za cudzinca.
Správy
Pátranie polície po nezvestnom rybárovi.
Pátranie polície po nezvestnom rybárovi.
Správy
Lúpež v predajni nábytku v Bratislave.
Lúpež v predajni nábytku v Bratislave.
Správy

Domáce správy

FOTO Na drogách a s
Na drogách a s cudzím vodičákom: Vodič predstieral, že je cudzinec, policajtov však neoklamal
Domáce
FOTO Tragický koniec pátrania: Hluchonemého
Tragický koniec pátrania: Hluchonemého rybára našli mŕtveho, po mužovi pátrali od utorka
Domáce
FOTO VIDEO Poznáte tohto zlodeja?
VIDEO Poznáte tohto zlodeja? Pomôžte polícii nájsť páchateľa krádeže nábytku v Bratislave
Domáce
Bratislavčan predstieral cudziu identitu, policajti počas kontroly našli aj zbraň a drogy
Bratislavčan predstieral cudziu identitu, policajti počas kontroly našli aj zbraň a drogy
Bratislava

Zahraničné

Pellegrini sa v Ankare
Pellegrini sa v Ankare stretol s Erdoganom: Témou boli obrana aj energetická spolupráca
Zahraničné
Erdogan prekvapil lídrov NATO:
Erdogan prekvapil lídrov NATO: Pellegrini si domov odniesol revolver s ostrou muníciou
Zahraničné
FOTO Rodina sa niekoľko dní
Rodina sa niekoľko dní neozývala, ŠOKUJÚCI pohľad po vstupe do domu! Matku a jej dve deti našli MŔTVE, vrah na úteku
Zahraničné
Aktualizované Dramatické VIDEÁ zo Zlína
Dramatické VIDEÁ zo Zlína desivo pripomínajú povedomé zábery z New Yorku: Budova išla k zemi voľným pádom!
Zahraničné

Prominenti

Marcel Forgáč a Marián
Ostrá reakcia Forgáča na verejný lynč Čekovského: Drahí Slováci, toto vám ide dokonale! Kiežby...
Domáci prominenti
Elena Podzámska na premiere
Podzámska po rokoch ukázala dcéru: Radka oslávila 22 rokov! Wau... podoba s mamou je neuveriteľná!
Domáci prominenti
Brooklyn Beckham, Nicola Peltz
Nicola Peltz v bikinách a džínsových šortkách: Takto vyzerá dokonalý letný štýl a... ešte dokonalejšie telo!
Zahraniční prominenti
Na festival Pohoda dorazili
Celebrity zaplavili Pohodu: Gáborík dorazil vo veľkom štýle, Vačková ukázala, v akom luxuse býva!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Vedci odhalili nečakaný spôsob,
Vedci odhalili nečakaný spôsob, ako spomaliť starnutie: Stačí robiť tieto aktivity
vysetrenie.sk
Nikdy necítila ľútosť ani
Nikdy necítila ľútosť ani empatiu: Právnička odhalila, aké je žiť s psychopatiou
Zaujímavosti
Máte plavky TEJTO farby?
Máte plavky TEJTO farby? Môžu byť vo vode nebezpečné, vyhnite sa im
Zaujímavosti
Najväčšia chyba rodičov cez
Najväčšia chyba rodičov cez prázdniny: Psychologička radí, čo robiť namiesto TOHTO zákazu
Zaujímavosti

Dobré správy

Do slovenských obchodov dorazili
Do slovenských obchodov dorazili nové nanuky: Ktorý z nich vyskúšate ako prvý?
feminity.sk
Prestala chodiť medzi ľudí:
Prestala chodiť medzi ľudí: Tento problém vzal Márii radosť zo života, našla však riešenie!
plnielanu.sk
FOTO Projekt Metropolisu sa dostáva
Top terasy s výhľadom na hrad? Takáto ponuka sa v Bratislave len tak nezopakuje
Domáce
FOTO Naša redaktorka absolvovala vyšetrenie
Za pár minút a bez výmenného lístka: Skúsili sme vyšetrenie, aké ponúka jediné laboratórium na Slovensku
Domáce

Ekonomika

Plakal, či nie? Sklamanie Cristiana Ronalda po vyradení z MS spustilo bizarný spor za milióny dolárov! Posúďte sami. (foto)
Plakal, či nie? Sklamanie Cristiana Ronalda po vyradení z MS spustilo bizarný spor za milióny dolárov! Posúďte sami. (foto)
Šokujúce čísla: Eurostat ukázal, koľko rokov bude mať priemerný Slovák v roku 2100!
Šokujúce čísla: Eurostat ukázal, koľko rokov bude mať priemerný Slovák v roku 2100!
Pozor na nové pravidlá DPH pri firemných vozidlách: Čo musíte splniť, aby ste neprišli o plný odpočet? (poradňa)
Pozor na nové pravidlá DPH pri firemných vozidlách: Čo musíte splniť, aby ste neprišli o plný odpočet? (poradňa)
NATO odkrylo najnovšie čísla: Slovensko míňa na obranu rekordné sumy, splniť nové ciele však bude problém!
NATO odkrylo najnovšie čísla: Slovensko míňa na obranu rekordné sumy, splniť nové ciele však bude problém!

Šport

Neuveriteľná tragédia: Bývalý reprezentant (†44) náhle zomrel, utopil sa v jazere
Neuveriteľná tragédia: Bývalý reprezentant (†44) náhle zomrel, utopil sa v jazere
Reprezentácia
VIDEO Nádherná rozprávka nemá konca: Česko má finalistku Wimbledonu po nervydrásajúcom trileri!
VIDEO Nádherná rozprávka nemá konca: Česko má finalistku Wimbledonu po nervydrásajúcom trileri!
Wimbledon
Marta Kosťuková – Linda Nosková: Online prenos zo semifinále Wimbledonu 2026
Marta Kosťuková – Linda Nosková: Online prenos zo semifinále Wimbledonu 2026
Ženy
MS VO FUTBALE 2026 Hviezdne maniere po vyradení Brazílie? Haaland a spol. sa obrátili na FIFA
MS VO FUTBALE 2026 Hviezdne maniere po vyradení Brazílie? Haaland a spol. sa obrátili na FIFA
MS vo futbale

Auto-moto

FOTO/VIDEO: Mercedes-AMG CLA 45 - silnejší a rýchlejší, než kedy predtým. Týmto nás šokoval
FOTO/VIDEO: Mercedes-AMG CLA 45 - silnejší a rýchlejší, než kedy predtým. Týmto nás šokoval
Predstavujeme
Dacia Striker: toto je jediné auto, ktoré budete potrebovať
Dacia Striker: toto je jediné auto, ktoré budete potrebovať
Predstavujeme
FOTO: BMW X5 5. generácie - Neue Klasse obor s verziou na elektrinu i vodík
FOTO: BMW X5 5. generácie - Neue Klasse obor s verziou na elektrinu i vodík
Modely
Diaľničný úsek od Hubovej po Likavku je v kolaudačnom konaní
Diaľničný úsek od Hubovej po Likavku je v kolaudačnom konaní
Doprava

Kariéra a motivácia

Čo je to staffing a ako podriadení šikanujú manažérov?
Čo je to staffing a ako podriadení šikanujú manažérov?
Prostredie práce
Nový v práci? Týchto 5 signálov vám napovie, či máte zostať, alebo rýchlo utekať
Nový v práci? Týchto 5 signálov vám napovie, či máte zostať, alebo rýchlo utekať
Získaj prácu
Otázka, ktorej sa všetci boja: Ako na pohovore priznať, že ste dostali výpoveď?
Otázka, ktorej sa všetci boja: Ako na pohovore priznať, že ste dostali výpoveď?
Pracovný pohovor
Pohovor po rokoch: Takto sa pripravíte na hľadanie práce, ak ste nemenili zamestnávateľa celé dekády
Pohovor po rokoch: Takto sa pripravíte na hľadanie práce, ak ste nemenili zamestnávateľa celé dekády
Hľadám prácu

Varenie a recepty

Obedy do krabičky na kúpalisko aj do práce: 13 jedál, ktoré chutia skvele aj za studena.
Obedy do krabičky na kúpalisko aj do práce: 13 jedál, ktoré chutia skvele aj za studena.
Zhorkol vám guláš? Toto sú 4 najčastejšie dôvody, prečo sa to deje.
Zhorkol vám guláš? Toto sú 4 najčastejšie dôvody, prečo sa to deje.
Ktorý olej patrí na panvicu a ktorý je najlepší do šalátu?
Ktorý olej patrí na panvicu a ktorý je najlepší do šalátu?
Rady a tipy
Letné stolovanie: Prečo dať do vína mrazené hrozno namiesto ľadu
Letné stolovanie: Prečo dať do vína mrazené hrozno namiesto ľadu
Rady a tipy

Technológie

Američania majú technológiu, ktorá dokáže doslova oslepiť nepriateľský dron. Letieť môže ďalej, no cieľ už neuvidí
Američania majú technológiu, ktorá dokáže doslova oslepiť nepriateľský dron. Letieť môže ďalej, no cieľ už neuvidí
Armádne technológie
Najväčšie tunelovacie zariadenie Linghang dosiahlo prelomový míľnik: Pod najväčšou čínskou riekou prerazil tunel dlhší ako 10 km
Najväčšie tunelovacie zariadenie Linghang dosiahlo prelomový míľnik: Pod najväčšou čínskou riekou prerazil tunel dlhší ako 10 km
Technológie
Xiaomi čoskoro vypustí HyperOS 3.3 pre prvé zariadenia. Aktualizácia vyzerá nudne, no vylepšenia ocení takmer každý
Xiaomi čoskoro vypustí HyperOS 3.3 pre prvé zariadenia. Aktualizácia vyzerá nudne, no vylepšenia ocení takmer každý
Android
Robotovi už nebude treba písať tisíce riadkov kódu. UMA ukázala humanoida, ktorý sa nové úlohy učí pozorovaním
Robotovi už nebude treba písať tisíce riadkov kódu. UMA ukázala humanoida, ktorý sa nové úlohy učí pozorovaním
Technológie

TN LIVE

V Hniezde záchrany v Žiline sa po rokoch ozval alarm. Našli tam novorodenca
V Hniezde záchrany v Žiline sa po rokoch ozval alarm. Našli tam novorodenca
Domáce
Bývalá elitná americká tenistka mala v Londýne vážnu nehodu. Po incidente prišla o zuby a skončila v nemocnici
Bývalá elitná americká tenistka mala v Londýne vážnu nehodu. Po incidente prišla o zuby a skončila v nemocnici
Šport
Prázdniny ako pred tisíckami rokov. Deti si vyskúšajú oheň, lov aj pečenie chleba
Prázdniny ako pred tisíckami rokov. Deti si vyskúšajú oheň, lov aj pečenie chleba
Domáce
Prídu slovenskí hokejisti o olympijskú miestenku? Návrat Rusov im môže výrazne uškodiť
Prídu slovenskí hokejisti o olympijskú miestenku? Návrat Rusov im môže výrazne uškodiť
Šport

Bývanie

Takéto interiéry boli kedysi všade, no už vyšli z módy. Týmto farbám sa radšej vyhnite, domov bude pôsobiť zastaralo
Takéto interiéry boli kedysi všade, no už vyšli z módy. Týmto farbám sa radšej vyhnite, domov bude pôsobiť zastaralo
Vyzerá ako bežný dom, no postavili ho skvelo. Klímu v lete ani netreba, na kúrenie minú z energií len minimum
Vyzerá ako bežný dom, no postavili ho skvelo. Klímu v lete ani netreba, na kúrenie minú z energií len minimum
V júli vysaďte na záhon tieto kvety, zakvitnúť stihnú ešte túto sezónu. Viaceré sa hodia aj do sucha
V júli vysaďte na záhon tieto kvety, zakvitnúť stihnú ešte túto sezónu. Viaceré sa hodia aj do sucha
More je pod terasou a na pohodlí tu nešetrili. Dom na pobreží je ako stvorený na perfektný dovolenkový relax!
More je pod terasou a na pohodlí tu nešetrili. Dom na pobreží je ako stvorený na perfektný dovolenkový relax!

Pre kutilov

Nenechajte stromy divoko zarásť! Júlový rez, ktorý rozhodne o úrode
Nenechajte stromy divoko zarásť! Júlový rez, ktorý rozhodne o úrode
Záhrada
Urobte z uhlovej brúsky stolovú pílu: Šikovný trik na dokonale presné rezy
Urobte z uhlovej brúsky stolovú pílu: Šikovný trik na dokonale presné rezy
Náradie a stroje
Plánujete chov anduliek? Ušetrite desiatky eur a pripravte im domov, ktorý budú milovať
Plánujete chov anduliek? Ušetrite desiatky eur a pripravte im domov, ktorý budú milovať
Dvor a záhrada
Betónová dlažba nemusí slúžiť len na spevnené plochy. Takto si z nej vyrobíte lavičku a stojan na bicykle
Betónová dlažba nemusí slúžiť len na spevnené plochy. Takto si z nej vyrobíte lavičku a stojan na bicykle
Dvor a záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Snúbenec mi pred svadbou navrhol, aby sme do nášho vzťahu pozvali ďalšiu ženu: Takáto bola jeho predstava
Partnerské vzťahy
Snúbenec mi pred svadbou navrhol, aby sme do nášho vzťahu pozvali ďalšiu ženu: Takáto bola jeho predstava
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Rodina sa niekoľko dní
Zahraničné
Rodina sa niekoľko dní neozývala, ŠOKUJÚCI pohľad po vstupe do domu! Matku a jej dve deti našli MŔTVE, vrah na úteku
Dramatické VIDEÁ zo Zlína
Zahraničné
Dramatické VIDEÁ zo Zlína desivo pripomínajú povedomé zábery z New Yorku: Budova išla k zemi voľným pádom!
Nočná mora slovenských dovolenkárov:
Zahraničné
Nočná mora slovenských dovolenkárov: Plážoví zlodeji pritvrdzujú, na toto si dajte v Chorvátsku pozor
Turistka si užíva panoramatický
Zahraničné
Mýto pre turistov? Pri vstupe na známy turistický chodník zaviedli turniket, návštevníci musia platiť!

Ďalšie zo Zoznamu