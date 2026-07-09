Odsúdili známeho zápasníka MMA, ide do basy! Vyšetrovanie má presah až na Slovensko

VARŠAVA - V kauze, ktorej vyšetrovanie sa začalo na Slovensku a týkalo sa okrem iného distribúcie falošných eurobankoviek a obchodovania s kradnutými autami, odsúdil poľský súd zápasníka MMA Mameda Chalidova na jeden a pol roka väzenia. V stredu o tom rozhodol okresný súd v Tarnowských Gorach, informuje varšavský spravodajca správa agentúry PAP.
Súd uznal Chalidova vinným z nakladania s vozidlami pochádzajúcimi z trestnej činnosti, navádzania na poškodenie cudzieho majetku a napadnutia policajta. Uložil mu aj pokutu 280.000 zlotých (cca 65.000 eur). Zápasník sa narodil v Rusku a v roku 2010 získal poľské občianstvo. Najzávažnejšie skutky sa týkali rokov 2016 až 2017, keď podľa súdu kupoval alebo sa pokúšal kúpiť v Poľsku a v Česku luxusné autá pochádzajúce z krádeží. Odsúdený bol aj za organizovanie podpálenia dvoch áut a za incident z roku 2018, pri ktorom napadol policajta.
Prípad je súčasťou rozsiahlej kauzy
Prípad je súčasťou rozsiahlej kauzy obchodovania s kradnutými autami, falšovania eurobankoviek a ďalšej ekonomickej trestnej činnosti. Podľa prokuratúry sa časť skutkov týkala uvádzania falošných eur do obehu na Slovensku, kde sa vyšetrovanie začalo v roku 2017. Neskôr ho prevzali poľské orgány. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný.