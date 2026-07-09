Na čurillovcov tvrdo narazil aj Bartek! Prostoreký poslanec sa musí šiestim policajtom ospravedlniť VIDEOM!

TRENČÍN - Okresný súd v Trenčíne rozhodol v spore medzi poslancom Hlasu Michalom Bartekom a skupinou policajtov okolo Jána Čurillu. Bartek sa bude musieť verejne ospravedlniť šiestim policajtom aj ich advokátovi Petrovi Kubinovi za výroky, ktoré zverejnil vo videu na sociálnej sieti ešte v novembri minulého roka. Súd však nevyhovel požiadavke žalobcov na finančné odškodnenie vo výške 84-tisíc eur.
Denník SME ako prvý informoval o neprávoplatnom rozsudku, kde poslanec Bartek prehral.
Sudca Andrej Stachovič vo štvrtok rozhodol, že Bartek svojimi vyjadreniami zasiahol do osobnostných práv žalobcov. Poslanec preto musí zverejniť ospravedlnenie formou videa s presným textom, ktorý určil súd.
Na druhej strane súd zamietol požiadavku, aby Bartek zaplatil každému zo šiestich policajtov a advokátovi Petrovi Kubinovi po 12-tisíc eur. Žiadna zo strán zároveň nemá nárok na náhradu trov konania. Keďže možno očakávať odvolanie, prípad sa zrejme dostane pred Krajský súd.
Sporné video malo státisíce pozretí
Žaloba sa týkala približne minútového videa, ktoré Bartek zverejnil na Facebooku po rozhodnutí bratislavského súdu v spore ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka s policajtmi NAKA. Minister mal podľa vtedajšieho verdiktu zaplatiť odstaveným policajtom 90-tisíc eur za výroky, ktorými ich prirovnal k odsúdenému mafiánskemu bossovi Mikulášovi Černákovi.
ČURILLOVCI žalujú Barteka z Hlasu: Výrok o progresívnej FRAŠKE ho môže stáť 84-tisíc eur, Kubina ho varoval už skôr
Bartek vo videu tvrdil, že policajti spolu s advokátom Petrom Kubinom si údajne vybrali sudcu podľa vlastných predstáv. "Čurillovci a ich dvorný advokát Kubina si sudcu vybrali ako z katalógu. Lojálneho, z progresívneho tábora, aby dopredu vedeli, ako to dopadne," vyhlásil vtedy poslanec.
Jeho video zaznamenalo výrazný ohlas. V čase podania žaloby malo približne 160-tisíc pozretí, do júnového pojednávania ich počet stúpol na takmer 190-tisíc. Pod príspevkom pribudlo takmer 1 500 komentárov.
Tvrdil, že svoje slová preukáže
Po podaní žaloby Bartek vyhlasoval, že pravdivosť svojich tvrdení na súde bez problémov dokáže. Vo februári dokonca zverejnil ďalšie video. "Mnohí ma poznáte a viete, že svoje vyjadrenia niekedy hovorím ostro, ale vždy v súlade so zákonom, čo som pripravený preukázať na akejkoľvek súdnej inštancii, kde bude potrebné. Neskrývam sa," uviedol. Na samotné pojednávanie však napokon neprišiel.
Obrana zvolila inú taktiku
Bartekova právna zástupkyňa Martina Mrázová pred súdom argumentovala, že jeho výroky boli nesprávne interpretované. Podľa nej poslanec nemal na mysli, že by si žalobcovia vedeli zabezpečiť konkrétneho sudcu. "Je blud, že sa dá sudca vybaviť. Nejde o pridelenie sudcu, to sa nedá, to je všeobecne známy fakt každému súdnemu človeku. My hovoríme o katalógu súdnych sporov," vysvetľovala advokátka.
Tvrdila, že Bartek poukazoval na viaceré súdne spory vedené advokátom Kubinom proti ministrovi Šutajovi Eštokovi. Argumentovala aj tým, že Krajský súd v Bratislave medzičasom zrušil pôvodné rozhodnutie sudcu Adama Hradského a vec vrátil na nové prejednanie.
Nikdy som si nič nevybavil, protestuje Kubina
Sudca Stachovič už počas konania naznačil, že Bartekove tvrdenia nepovažuje za pravdivé. Žalobcovia zdôrazňovali, že obvinenie z vybavovania si sudcu je mimoriadne závažné a zasiahlo do ich povesti. Advokát čurillovcov Peter Kubina upozornil, že podobné výroky poškodzujú aj jeho profesionálnu dôveryhodnosť.
"Ja som si nevybavil v živote nič. Ani pokutu za parkovanie, ani pokutu za MHD. Vyprosím si, aby mi ktokoľvek, obzvlášť pán Bartek, rozprával verejne, že som si niečo vybavil, resp. že som si vybral sudcu," vyhlásil pred súdom.