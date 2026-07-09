Prekvapivý krok Michala Kaliňáka: Bude sa uchádzať o post primátora Medzilaboriec

MEDZILABORCE - O post primátora Medzilaboriec sa v jesenných komunálnych voľbách bude uchádzať súčasný štátny tajomník ministerstva vnútra a poslanec Prešovského samosprávneho kraja Michal Kaliňák. Ako potvrdil, kandidovať bude za stranu Hlas-SD. Na jeho záujem o túto funkciu upozornil denník Plus jeden deň.
„Rozhodol som sa všetky svoje skúsenosti a kontakty, ktoré som za roky nadobudol, vrátiť a investovať do svojho rodného mesta, lebo nie som spokojný s tým, ako sa vyvíja. Sledujem to pomerne detailne a hlavne som znepokojený z toho, ako sa postupne z mesta stáva ďalšia dedina v rámci okresu,“ povedal Kaliňák s tým, že mesto je srdcom celého okresu a prirodzeným centrom, ktoré ponúka aj vzdelávanie, sociálne služby a zdravotníctvo - a aj preto by rozsahom služieb malo napomáhať i okolitým obciam.
Medzi jeho priority patrí podpora podnikateľského prostredia v službách a výrobe, rozvoj cestovného ruchu, využitie cezhraničného potenciálu Medzilaboriec, ako aj riešenie odchodu obyvateľov prostredníctvom nájomných bytov. Riešenie zastavenia sťahovania sa ľudí z Medzilaboriec vidí v nájomných bytoch. „Nájomný byt je dnes prvá dôležitá kotva, aby sa človek ukotvil doma, osamostatnil sa a nemusel odchádzať mimo. Druhá vec je, ja sám som sa rozhodol vrátiť, aby to bol jasný signál, že budem očakávať aj od ľudí, že sa postupne domov vrátia. Tí, ktorí odišli, tak budú mať dôvod v meste sa naplno realizovať a využiť všetky svoje skúsenosti, ktoré nadobudli tým, že boli vycestovaní z Medzilaboriec,“ dodal Kaliňák. Primátorom Medzilaboriec je v súčasnosti Vladislav Višňovský. V závere júna prostredníctvom sociálnej siete informoval, že sa v nadchádzajúcich voľbách pokúsi obhájiť tento post.