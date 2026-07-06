Stačí jedno kliknutie: Polícia upozorňuje na novú vlnu podvodných SMS správ

BRATISLAVA - Polícia upozorňuje verejnosť na novú phishingovú kampaň, pri ktorej podvodníci rozosielajú SMS správy s odkazmi na falošné internetové stránky. Ich cieľom je získať prihlasovacie údaje, údaje z platobných kariet alebo iné citlivé informácie. Informoval hovorca Prezídia Policajného zboru (PZ) Roman Hájek.
„Policajný zbor zistil, že podvodníci nepoužívajú iba jednu internetovú stránku. Priebežne vytvárajú nové domény, ktoré svojimi názvami pripomínajú známe komunikačné aplikácie. Rozdiel býva často len v jednom písmene alebo nenápadnom preklepe, preto môžu na prvý pohľad pôsobiť dôveryhodne,“ upozornil Hájek.
Medzi identifikované podvodné domény patria napríklad whaetsapp[.]icu, tegrarm[.]com, hk-whanniaopp[.]com, web-telegruhuy[.]com, hkt-whatarsapp[.]com, whtgapp[.]com, imad-tg[.]com a whlsapp[.]com. Polícia zámerne uvádza domény s označením [.] namiesto bodky, aby sa z nich nestali aktívne odkazy.
„Ak dostanete SMS správu s odkazom na podobnú stránku, odkaz neotvárajte a na stránke nezadávajte svoje prihlasovacie údaje, údaje z platobnej karty ani žiadne ďalšie osobné informácie. Ak ste svoje údaje už zadali, bezodkladne kontaktujte svoju banku, nechajte si zabezpečiť účet a zmeňte si heslá ku všetkým dotknutým službám,“ odporúčajú policajti.
Podvodníci svoje internetové stránky neustále menia, aby sa vyhli ich zablokovaniu, spôsob podvodu však podľa polície zostáva rovnaký. „Snažia sa vyvolať dojem, že ide o dôveryhodnú službu a prinútiť používateľov, aby im sami poskytli svoje citlivé údaje,“ dodal Hájek. Polícia vyzýva občanov, aby boli pri prijímaní SMS správ s internetovými odkazmi obozretní a upozornili na tento spôsob podvodu aj svojich blízkych.