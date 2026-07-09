Vodič Porsche nezvládol jazdu, mal nehodu: V dychu mu namerali alkohol

STREŽENICE - Vodič Porsche Cayenne mal vo štvrtok ráno na ceste II/507 pri Streženiciach v okrese Púchov dopravnú nehodu, policajti mu v dychu namerali alkohol. Polícia okolnosti nehody objasňuje, začala trestné stíhanie pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.Informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
K nehode došlo na ceste druhej triedy v smere z Púchova na Lednické Rovne. „Na základe doteraz zistených informácií 32-ročný vodič osobného motorového vozidla Porsche Cayenne z doposiaľ presne nezistených príčin zišiel s vozidlom mimo cesty, kde sa následne prevrátil,“ opísala Klenková. Policajti vodiča na mieste podrobili dychovej skúške na zistenie prítomnosti alkoholu, ktorá preukázala hodnotu 0,77 mg/l alkoholu v dychu, čo predstavuje približne 1,60 promile. „Pri dopravnej nehode neutrpel žiadne zranenia. Policajti ho obmedzili na osobnej slobode a následne ho umiestnia do cely policajného zaistenia,“ doplnila policajná hovorkyňa. Okolnosti, presná príčina dopravnej nehody, ako aj miera zavinenia sú podľa nej predmetom ďalšieho objasňovania.
Polícia v tejto súvislosti opakovane upozorňuje, že alkohol za volantom zásadne znižuje schopnosť vodiča bezpečne viesť vozidlo, správne vyhodnocovať dopravné situácie a včas reagovať na vzniknuté nebezpečenstvo. „Už malé množstvo alkoholu predlžuje reakčný čas, zhoršuje pozornosť, koordináciu a úsudok, čím výrazne zvyšuje riziko dopravnej nehody. Vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok predstavuje vážne ohrozenie nielen pre samotného vodiča, ale aj pre jeho spolujazdcov a ostatných účastníkov cestnej premávky,“ zdôraznila Klenková.