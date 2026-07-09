Obete domáceho násilia by mohli získať rýchlejšiu ochranu: Chystá sa zásadná zmena

BRATISLAVA - Mestskí a obecní policajti by mohli násilníka, ktorý ublíži obeti, vykázať z obydlia. Predstavitelia samospráv a odborníci na ochranu obetí násilia sa na tom zhodli na štvrtkovom spoločnom stretnutí v nadväznosti na nedávnu vraždu ženy v Gelnici. Navrhujú, aby obecní policajti mali kompetenciu vykázať násilníka minimálne na 48 hodín tak, aby bola vzdialenosť od obete násilia najmenej 50 metrov. O ich návrhu by sa podľa nich mala otvoriť odborná diskusia s tým, že by sa mohol upraviť v rámci novely zákona o obecnej polícii.
„My nechceme riešiť kriminálne činy, ale chceme svojou troškou prispieť do mlyna riešení, konkrétnych a vecných, ktoré by mohli pomôcť práve preto, že si uvedomujeme, že to je téma, ktorá momentálne rezonuje v spoločnosti, je veľmi vážna, a keďže každá jedna obeť a každý jeden páchateľ má nejaký trvalý pobyt na nejakom území mesta alebo obce, uvedomujeme si, že aj my môžeme prispieť práve týmto krokom, keby sme ako samosprávy boli účinné,“ vysvetlil predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božik.
Stále existujú rodičovské práva
Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský zdôraznil, že ak vnútroštátne zložky zlyhávajú pri obetiach domáceho násilia, ide o porušenie ľudského práva. Ozrejmil, že aj keď násilnícke manželstvo zanikne, stále existujú rodičovské práva, ktoré zostávajú aj násilníckej osobe aj obeti. „Vidno, že rodičovské spory sa stávajú novým priestorom pre agresívnu osobu, agresívneho rodiča, aby v tom násilí pokračoval,“ podotkol Dobrovodský s tým, že spoločnú iniciatívu pracovnej skupiny víta.
Komisár pre deti Jozef Mikloško uviedol, že problematiku domáceho násilia si uvedomujú aj deti a mládež. Podľa prieskumu Úradu komisára pre deti až 87 percent detí si uvedomuje, že násilie a agresivita je vážny problém, ktorý sprevádza ich život. „Medzi 17-ročnými to bolo 72 percent mladých. Hovoria, že áno, naozaj toto je veľký problém,“ spresnil Mikloško, podľa ktorého najväčším podhubím násilia pre mladých a deti je online priestor. Zároveň apeluje na prevenciu, ktorá sa podľa neho ukazuje ako najkľúčovejšia.
„My voláme dlhodobo - keďže vzťahy a komplikované vzťahy sú väčšinou podhubie takéhoto veľmi zložitého násilia - po vzťahovej výchove,“ povedal Mikloško. Dôležitá je podľa neho aj participácia mladých. Doplnil, že 89 percent z nich má pocit, že ich dostatočne nepočúvajú, rovnako aj deti. Za kľúčovú považuje Mikloško aj odbornú prácu. Dôležitá je podľa neho aj odbornosť ľudí prvého kontaktu, aby vedeli odborne zareagovať, kvalifikovane sa pýtať, kvalifikovane odpovedať a pomôcť obeti.
Podľa odborníka v oblasti prevencie kriminality Miroslava Schlesingera približne 40 percent detí, ktoré sú obeťou domáceho násilia, prvotnú informáciu oznámia práve v školách, preto je podľa neho dôležité mať na školách dostatok odborníkov. Apeluje tiež na doškoľovanie mestských a štátnych policajtov, ako aj pracovníkov na obecnom alebo mestskom úrade, ktorí zvyknú mať prvotný kontakt s obeťou.