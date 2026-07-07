Meteorológovia vydali výstrahy pred víchricou! Nárazy vetra môžu byť nebezpečné: Zasiahne to aj TIETO okresy

BRATISLAVA - V okrese Bratislava platí v utorok poobede výstraha prvého stupňa pred vetrom. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe.
V tejto lokalite sa očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne priemernú rýchlosť okolo 45 kilometrov za hodinu a/alebo krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 65 až 70 kilometrov za hodinu. Táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, informuje SHMÚ.
Výstraha pred vetrom platí do utorkovej 16.30 h.
Zároveň sa v niektorých častiach Slovenska môže v utorok poobede vyskytnúť vietor na horách. SHMÚ vydal výstrahu prvého stupňa, ktorá predbežne platí od 17.00 h do stredy (8. 7.) doobedia. Výstraha pred vetrom na horách platí v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Tvrdošín.