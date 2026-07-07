Brusel zakročil proti drahým potravinám: Poľnohospodárom preplatia obrovskú časť nákladov

BRUSEL - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok prijali opatrenia zamerané na zmiernenie vplyvu rastúcich cien hnojív na poľnohospodárov v EÚ a rozhodli sa urýchliť zmeny v spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ podľa návrhu Európskej komisie, aby sa zabezpečilo, že poľnohospodári včas dostanú pomoc na nákup hnojív na ďalšie vegetačné obdobie. Informuje o tom spravodajca.
Parlament v tlačovej správe spresnil, že aby sa predišlo poklesu produkcie alebo kvality potravín a rastúcim cenám pre spotrebiteľov, poľnohospodári v EÚ budú môcť získať podporu likvidity až do výšky 80 % dodatočných nákladov na hnojivá, ktoré im vzniknú.
Krajiny EÚ budú mať takisto možnosť zvýšiť zálohy na priame platby zo 70 % na 75 % a vyplatiť ich poľnohospodárom priamo po tom, čo o ne požiadajú (nie až po 16. októbri, ako je definované v súčasných pravidlách). Členské štáty budú mať aj väčšiu flexibilitu pri úprave svojich rozpočtov na priame platby na budúci rok. Za pravidlá navrhnuté eurokomisiou zahlasovalo 576 poslancov, 62 bolo proti a 15 sa zdržalo hlasovania.
Text musí teraz formálne schváliť Rada EÚ (členské krajiny), aby mohol byť zverejnený v Úradnom vestníku EÚ a nadobudol účinnosť nasledujúci deň po zverejnení. EP pripomenul, že ceny hnojív majú priamy vplyv na produkciu potravín, keďže hnojivá predstavujú až 16 % vstupných nákladov poľnohospodárov. EÚ je závislá od dovozu 30 % dusíkatých hnojív a 70 % fosfátových hnojív používaných v poľnohospodárskej výrobe.