Extrémne horúčavy si vybrali najkrutejšiu daň: Malé dvojičky zomreli zrejme na dehydratáciu! Rodičov už zatkli

PARÍŽ - Francúzska polícia zadržala v obci Beuvrages na severe krajiny rodičov pätnásťmesačných dvojčiat, ktoré zomreli zrejme na dehydratáciu. Informovala o tom agentúra AFP, podľa ktorej ďalšie štyri deti páru - vo veku troch, štyroch, piatich a šiestich rokov - zdravotníci hospitalizovali dehydratované. Ich životy by nemali byť v ohrození.
Záchrannú službu privolali samotní rodičia. Podľa zdroja blízkeho vyšetrovania uviedli, že objavili pätnásťmesačné dievčatká mŕtve v ich posteliach, píše AFP. Stanica RTL na svojom webe spomína v súvislosti s týmto prípadom možnosť zanedbania starostlivosti s následkom úmrtia maloletej osoby.
Francúzsko v uplynulých dňoch - podobne ako ďalšie európske krajiny - zasiahla vlna extrémnych horúčav, kedy denné teploty stúpali nad 40 stupňov Celzia. Médiá pritom informovali o zvýšenom počte úmrtí alebo kolapsoch z prehriatia. Od stredy vo Francúzsku zomrelo o 1000 ľudí viac, než by zodpovedalo normálu, vyplynulo z nedeľných informácií francúzskeho národného úradu verejného zdravia (ANSP).