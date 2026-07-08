Miliardový balík pre Ukrajinu: Lídri NATO schválili na samite obrovskú pomoc v hodnote 70 miliárd eur

ANKARA - Lídri členských štátov Severoatlantickej aliancie (NATO) v stredu na summite v Ankare potvrdili záväzok voči kolektívnej obrane a tiež neochvejnú podporu Ukrajine. Krajine napadnutej Ruskom zároveň sľúbili poskytnúť vojenské vybavenie v hodnote 70 miliárd eur v roku 2026 a prinajmenšom rovnakú sumu aj v budúcom roku. Vyplýva to zo spoločného záverečného vyhlásenia zverejneného na webovej stránke Aliancie.
„Útok na jedného je útokom na všetkých. Naša jednota, solidarita a spoločná sila naďalej tvoria základ mieru, bezpečnosti a prosperity pre jednu miliardu občanov našej Aliancie slobodných a demokratických krajín,“ píše sa v úvode vyhlásenia s odkazom na článok 5 Washingtonskej zmluvy. Americký prezident Donald Trump na zasadnutí za zatvorenými dverami podľa zdroja agentúry AFP povedal, že USA chcú zostať v NATO, ktoré predtým opakovane kritizoval a pohrozil aj vystúpením z organizácie. Trump neskôr počas bilaterálneho stretnutia s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským novinárom povedal, že na summite panovala „veľká láska“.
Hlavy štátov a vlád v Ankare uviedli, že s cieľom „odolávať dlhodobej hrozbe, ktorú Rusko predstavuje pre euroatlantickú bezpečnosť a stabilitu, ako aj hrozbe terorizmu“ zvyšujú investície do obrany. V tejto súvislosti oznámili nové zákazky v hodnote viac ako 50 miliárd dolárov. Spojenci sa tiež zaviazali rozšíriť spoločné výrobné kapacity a spolupracovať s priemyslom na urýchlení inovácií. Členské európske štáty NATO a Kanada podľa vyhlásenia preberajú väčšiu zodpovednosť za obranu v rámci Aliancie, a to „v spolupráci s USA“.
Kyjev, ktorý už viac než štyri roky odoláva ruskej invázii, podľa lídrov „prispieva k transatlantickej bezpečnosti“ a spojenci sú jednotní vo svojej neochvejnej podpore Ukrajiny pri obrane jej slobody, suverenity a územnej celistvosti. Prevažnú väčšinu vojenskej pomoci podľa vyhlásenia v súčasnosti financujú európski spojenci a Kanada. Táto podpora musí byť spravodlivá, predvídateľná a dlhodobo udržateľná, zdôraznili. „Na rok 2026 sa spojenci zaviazali poskytnúť Ukrajine vojenskú techniku, pomoc a výcvik v hodnote 70 miliárd eur a potvrdili svoj suverénny záväzok udržať aspoň rovnakú úroveň aj v roku 2027,“ dodávajú vo vyhlásení.