Šachový svet v slzách: Po fatálnej nehode zomrel mladý Čech Vilém (†21)! Osudná túra v Alpách

PRAHA - Českú šachovú komunitu zasiahla mimoriadne smutná správa. Vo veku 21 rokov tragicky zahynul talentovaný šachista Vilém Faja, ktorý patril medzi nádejné osobnosti tohto športu. Jeho úmrtie potvrdili české šachové organizácie.
Tragickú správu oznámili české šachové organizácie
Úmrtie Viléma Faju oznámil Juhomoravský šachový zväz, ktorý uviedol, že 21-ročný šachista nečakane zomrel len niekoľko dní pred zverejnením oznámenia. Posledná rozlúčka sa konala v piatok 3. júla vo veľkej obradnej sieni brnianskeho krematória.
Rovnakú informáciu zverejnil aj Olomoucký šachový informačný portál, podľa ktorého Vilém Faja tragicky zahynul 23. júna pri nehode v Alpách.
Zahynul počas výstupu v rakúskych Alpách
Podľa dostupných informácií prišiel mladý šachista o život počas horskej túry v Rakúsku. Český rozhlas uviedol, že tragická nehoda sa stala na vrchu Großes Wiesbachhorn s nadmorskou výškou 3 564 metrov vo Vysokých Taurách. Po páde v horskom teréne už záchranári nedokázali jeho život zachrániť. Podrobnosti o okolnostiach nehody české šachové organizácie nezverejnili.
Reprezentoval dva české šachové kluby
Vilém Faja sa šachu venoval od mladého veku. Väčšinu svojej športovej kariéry pôsobil v klube ŠK Lokomotiva Brno, od roku 2020 reprezentoval ŠK Vinary v Přerove. Túto informáciu potvrdili Juhomoravský šachový zväz aj Olomoucký šachový informačný portál.
Po správe o jeho úmrtí vyjadrili rodine, priateľom aj spoluhráčom úprimnú sústrasť viaceré české šachové organizácie.
Český šach prišiel o mladý talent
Smrť 21-ročného Viléma Faju zasiahla českú šachovú komunitu, ktorá prišla o jedného z nádejných mladých hráčov.
Juhomoravský šachový zväz vo svojom oznámení napísal: „Smrť si nevyberá… Pred šiestimi dňami naše rady nečakane opustil len 21-ročný Vilém Faja.“
Na jeho pamiatku zverejnili šachové organizácie kondolenčné odkazy a vyjadrili podporu jeho rodine a blízkym.