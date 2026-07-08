NEÚNOSNÁ situácia v obci pri Nitre: Šialené jazdy detí na kolobežkách! Vodičom takmer končia na kapote áut

NITRA - Obec v okrese Nitra rieši neúnosnú situáciu s maloletými jazdcami na elektrokolobežkách. Samospráva varuje rodičov, že deti sú účastníkmi cestnej premávky a musia dodržiavať pravidlá. Obyvatelia opisujú čoraz riskantnejšie jazdy, pri ktorých podľa nich je len otázkou času, kedy sa niečo stane.
"Obecný úrad Malé Chyndice dôrazne žiada rodičov maloletých detí, ktoré jazdia na kolobežkách po obci - nakoľko sú Vaše deti účastníkmi cestnej premávky, aby dodržiavali rýchlosť a bezpečnosť na ceste," vyzvala samospráva obyvateľov na webe obce a na sociálnej sieti.
Je len otázkou času, kedy sa niečo stane, hovoria obyvatelia
Svedectvá obyvateľov hovoria o neúnosnej situácii. "Strašne jazdia tie decká na tých kolobežkach. Videla som aj na jednej kolobežke dvoch," opisuje Zuzana. Obyvateľ Patrik zase spomína, že minulý týždeň taktiež videl ísť dvoch ľudí na jednej kolobežke, ktorí, aby toho nebolo málo, držali v rukách aj udice, ktoré zasahovali do druhého pruhu.
"Mne skoro skončili na kapote. Lebo idú ako blázni, vôbec neriešia, že vychádzajú z uličky na hlavnú cestu," hovorí Alexandra. "Aj môjmu manželovi skoro vbehol pod kolesá. A nám skoro zrazili syna. Len nevieme kto sa schováva pod prilbami. Zodpovednosť beriete vy, rodičia, za nich, potom sa nestažujte," píše zase pani Lenka.
Podľa Kataríny je len otázkou času,kedy sa niečo stane. "Aj vo Veľkých Chyndiciach je tento problém, hlavne na hlavnej od Malých Chyndíc. Samozrejme, česť výnimkám, ktorí jazdia s rozumom," napísala.
Základné pravidlá bezpečnej jazdy na elektrokolobežkách
- Elektrokolobežky môžu využívať iba osoby staršie ako 15 rokov.
- Elektrokolobežkár smie jazdiť po pravej strane chodníka, cestičky pre chodcov alebo priechodu pre chodcov, len ak tým neohrozí a neobmedzí chodcov, pričom nesmie prekročiť rýchlosť chôdze.
- Elektrokolobežkári smú jazdiť len jednotlivo za sebou.
- Elektrokolobežkár je povinný počas jazdy oboma rukami držať riadidlá s výnimkou prípadu, keď dáva znamenie o zmene smeru jazdy.
- Elektrokolobežkár nesmie viesť počas jazdy psa ani iné zviera a voziť predmety, ktoré by sťažovali vedenie kolobežky, alebo ohrozovali iných účastníkov cestnej premávky.
- Na elektrokolobežkách nie je dovolená jazda viacerých osôb.
- Odporúča sa mať na hlave počas jazdy riadne upevnenú prilbu.