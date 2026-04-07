MIMORIADNE Súd rozhodol o extrémistovi Bombicovi: Už vyšiel spoza mreží!

BRATISLAVA - Prvostupňovo odsúdený extrémista Daniel Bombic sa po takmer roku strávenom vo väzbe dostane na slobodu. V utorok 7. apríla o tom na neverejnom zasadnutí rozhodol Najvyšší súd Slovenskej republiky, podľa ktorého už pominuli dôvody väzby. Bombic opustil väzbu krátko pred druhou hodinou poobede.
O prepustení Bombica z väzby na slobodu informoval ako prvý denník SME. Rozhodovalo sa bez prítomnosti obvineného aj jeho obhajcu, čo je v takýchto prípadoch štandardný postup. Bombic si na verdikt počkal v Justičnom paláci, kde bol doposiaľ zadržiavaný. Po rozhodnutí sa môžu okamžite začať formality vedúce k jeho prepusteniu – na slobodu by sa tak mohol dostať v priebehu najbližších hodín.
Aktualizované 13:57
Bombic opustil brány Justičného paláca krátko po pol druhej hodine poobede v sprievode novinárov.
O jeho prepustení pritom už skôr rozhodla sudkyňa Eliška Šnajderová, a to ešte v prvej polovici marca bezprostredne po vynesení rozsudku. Bombica uznala vinným vo všetkých bodoch obžaloby za extrémistickú trestnú činnosť a uložila mu štvorročný podmienečný trest.
Za čo skončil za mrežami väzby?
Práve tento verdikt zohral kľúčovú úlohu aj pri rozhodovaní o väzbe. Dôvodom jej trvania boli obavy, že by mohol pokračovať v trestnej činnosti. Po udelení podmienky však podľa súdu tieto obavy pominuli. V prípade, že by Bombic opäť porušil zákon, hrozí mu premena trestu na nepodmienečný.
Rozhodovanie sprevádzali aj spory o zloženie senátu. Obhajca a premiérov poradca, advokát David Lindtner ešte krátko pred verdiktom spochybňoval nestrannosť sudcov Najvyššieho súdu. Opakovane podával námietky zaujatosti voči sudcovi Jurajovi Klimentovi a výhrady mal aj voči Petrovi Štiftovi, pričom tvrdil, že ich rozhodnutia sú nepredvídateľné.
S týmito námietkami však neuspel. O väzbe tak napokon rozhodoval senát v zložení Juraj Kliment, Peter Štift a Michal Pollák.
Ústavný súd reagoval na sťažnosť Bombica
Bombic sa ešte koncom marca obrátil aj na Ústavný súd SR. Ten mu dal čiastočne za pravdu – senát pod vedením sudcu Roberta Šorla konštatoval porušenie jeho práv v súvislosti s prieťahmi pri rozhodovaní Najvyššieho súdu. Napriek tomu mu nepriznal žiadne finančné odškodnenie ani inú kompenzáciu.
Tento nález však na aktuálne rozhodnutie Najvyššieho súdu nemal žiadny vplyv. Bombic sa tak po mesiacoch za mrežami vracia na slobodu, hoci jeho prípad ešte nie je právoplatne uzavretý.