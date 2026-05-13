Bombic má problém v ďalšom prípade: OBVINENIE v súvislosti so zverejnením údajov známej novinárky!

BRATISLAVA - Internetový agresor Daniel Bombic čelí ďalšiemu obvineniu. Bezproblémové obdobie po prepustení z väzby dlho netrvalo a bratislavský vyšetrovateľ ho teraz opätovne stíha v súvislosti so zverejnením osobných údajov známej novinárky Zuzany Kovačič Hanzelovej.
Ako upozornil portál Aktuality.sk, pôvodné obvinenie v tomto prípade zrušila generálna prokuratúra na základe paragrafu 363. Vyšetrovateľovi vytkla formálne nedostatky a prikázala mu, aby vo veci znovu konal a rozhodol. Kovačič Hanzelová pre portál potvrdila, že nové obvinenie už padlo.
"Trestné oznámenie som podávala ešte v decembri 2021 a odvtedy Daniel Bombic nielen pokračoval, ale stupňoval svoje útoky. Je nespochybniteľné, že zverejnil moju adresu vedome a s jasným cieľom, dokonca sa mi dopredu vyhrážal, že to urobí, aby ma zastrašoval," uviedla novinárka.
Podľa jej slov útoky pokračovali až do momentu, kým Bombica nevzali do väzby. Zároveň kritizovala pomalé fungovanie systému pri riešení internetových trestných činov.
"Ukazuje sa, že systém nie je pripravený reagovať na internetové trestné činy tak, aby dokázal ochrániť obete. Je pre mňa už len otázkou princípu dotiahnuť tieto trestné oznámenia do konca. Vítam, že prípad sa zasa o kúsok posunul, hoci to má stále trpkú príchuť nekonečného naťahovania sa o bazálnu spravodlivosť," dodala.
Koniec prípadu stále v nedohľadne
Kovačič Hanzelová podala prvé trestné oznámenie za ohováranie ešte v roku 2021. Bombic následne zverejnil jej adresu, ku ktorej sa dostal zo súdneho rozhodnutia, na základe ktorého musel stiahnuť videá o novinárke. Aj v tomto prípade preto podala ďalšie trestné oznámenie.
Ani po štyroch rokoch však prípad stále nie je právoplatne uzavretý. "Je to dosť frustrujúce, keď online šikana po štyroch rokoch ešte stále nie je na súde. Nemám pocit spravodlivosti," povedala začiatkom roka.
Prokurátor medzičasom podal obžalobu v prípade ohovárania, no súd vec postúpil na priestupkové konanie. V prípade takzvaného doxingu, teda cieleného zverejnenia osobných údajov, zasiahla generálna prokuratúra.
Bombic je už neprávoplatne odsúdený
Daniel Bombic už medzičasom čelil rozsudku za viaceré extrémistické trestné činy. Špecializovaný trestný súd mu uložil úhrnný trojročný trest odňatia slobody s podmienečným odkladom na štyri roky. Rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné, keďže sa odvolal prokurátor aj samotný Bombic. O prípade tak bude ešte rozhodovať Najvyšší súd.
Bombic strávil takmer rok vo vyšetrovacej väzbe po tom, ako podľa Najvyššieho súdu nerešpektoval podmienky stanovené pri stíhaní na slobode. Po prevoze z Veľkej Británie bol pôvodne stíhaný pod dohľadom probačného úradníka.
Jeho obhajobu prevzal poradca premiéra Roberta Fica David Lindtner z advokátskej kancelárie Kallan Legal, ktorú spoluzakladal minister obrany Robert Kaliňák. Na slobodu sa Bombic dostal začiatkom apríla po vynesení prvostupňového rozsudku.