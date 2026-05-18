Blízka podporovateľka Bombica otočila: Verejný dištanc! Mal byť agresívny, kričať a ponižovať

BRATISLAVA - Najskôr mu pomáhala, teraz na neho nemá pekné slovo. Mladá žena, ktorá niekoľko mesiacov spolupracovala s extrémistom Danielom Bombicom v čase jeho väzobného stíhania, sa dnes od neho verejne dištancuje.
Žena, ktorá na sociálnej sieti Telegram vystupuje pod prezývkou Pavučina, zverejnila rozsiahli príspevok, v ktorom Bombica vykreslila ako egocentrika a pokrytca, ktorému ide len o osobný prospech a na ľuďoch, ktorí mu pomáhajú, mu vôbec nezáleží. Upozornil na to denník SME.
Natália Vartíková Bombica podporovala a pomáhala mu počas jeho väzobného stíhania. Dnes píše, že ju mal Bombic vysmiať, keď plakala, pretože bola pod tlakom za to, že ho verejne obhajovala. „Verbálne bol agresívny, vrieskal, urážal ma – a to nielen v súkromí. Pred ostatnými sa už ani nehanbil. Tí, ktorí ste to mali možnosť vidieť, viete o čom hovorím,“ píše.
Vo svojom príspevku Bombica tiež nazvala "vypočítavým duševným mrzákom s egom veľkosti mezonetu v centre Londýna." Tiež opísala situáciu, keď mu po prepustení z väzby na deň požičala telefón, pretože on žiaden nemal. „Moja existencia je dôležitejšia pre tento svet ako tvoja,“ povedal jej vraj Bombic, keď si telefón pýtala späť, odmietal jej ho vrátiť. Nakoniec ho mal mať štyri dni. Bombic ju mal tiež úkolovať, napríklad ju posielal obhajovať ho do internetových diskusií.
Bombic tiež zverejňoval audionahrávky z pojednávania, Vartíková tvrdí, že ich nahrávala ona. „Celé hodiny-dni som tam bola ja. Kedy si sa o tom zmienil? Hlavne, že si si spomenul na Romanu Tabakovú, že tam došla si poplakať. Nikdy ani slovo vďaky,“ tvrdí. Podľa nej ide Bombicovi iba o to, dostať sa na kandidátku nejakej politickej strany.