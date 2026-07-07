MIMORIADNY stav na úseku D1: ÚNIK nebezpečnej látky, v pohotovosti sú všetky zložky a mrazivé hodiny čakania!

PREŠOV - Hasiči už niekoľko hodín zasahujú pri úniku kyseliny chlorovodíkovej z kamióna na diaľnici D1 v smere z Prešova do Košíc. Informovalo operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove.
Operačný dôstojník KR HaZZ spresnil, že k udalosti došlo v priraďovacom pruhu za odpočívadlom Janovík. Únik zaznamenali aj na čerpacej stanici, ktorá zostala zatvorená. „Únik nebezpečnej látky je zastavený, ale je to nestabilné. Pravdepodobne bude musieť dôjsť k prečerpávaniu,“ povedal s tým, že na mieste zasahuje 17 hasičov s ôsmimi kusmi techniky. Podľa jeho slov by mal o ďalšom postupe rozhodnúť krízový štáb.
Situácia je pod kontrolou, tvrdí polícia, ktorá však informuje o uzávierke
K úniku látky sa vyjadrila na sociálnej sieti už aj prešovská polícia. "Situácia je pod kontrolou a obyvateľom nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Čerpacia stanica aj odpočívadlo sú až do odvolania uzatvorené. Výjazd na Novú Polhoru je uzavretý a doprava je odkláňaná hliadkou Policajného zboru," tvrdia.
Na mieste aj ráno ešte stále zasahujú všetky záchranné zložky.