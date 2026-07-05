Návrat hrdinov: Slovenskí hasiči a záchranári sa vrátili z Venezuely

BRATISLAVA - Na bratislavskom letisku pristálo v nedeľu vládne lietadlo, ktoré priviezlo späť domov na Slovensko 15 hasičov a päť záchranárov Horskej záchrannej služby (HZS) spolu so štyrmi služobnými psami. Posledný týždeň pomáhali priamo v epicentre zemetrasenia vo Venezuele pri ničivých škodách. Boli nasadení spolu s viac ako 700 záchranármi z 19 krajín z Európy. Konštatoval to po prílete minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD), ktorý im poďakoval za ich nasadenie, odhodlanie, ale i perfektnú reprezentáciu Slovenska.
„Záchranársky tím MUSAR opustil letisko pred týždňom spolu s viac ako dvomi tonami materiálu, ktorý slúžil na to, aby boli schopní na mieste pomôcť pri odstraňovaní toho, čo sa zrútilo po zemetrasení, ale aj vo vyhľadávaní a pátraní po životoch. Napriek tomu, že sa nepodarilo zachrániť spod trosiek žiaden ľudský život, misia mala svoj zmysel. Ukázali sme pripravenosť a nasadenosť, ukázali sme zmysel toho, že má opodstatnenie budovať jednak kapacity ľudské, ktoré si zaslúžia rešpekt a úctu celej spoločnosti,“ zdôraznil minister vnútra.
Podľa neho je to aj dôkaz opodstatnenosti všetkých investícií do Hasičského a záchranného zboru (HaZZ), ale i do HZS v rámci celého Slovenska. Pripomenul, že slovenská letka ministerstva vnútra po náročných logistických komplikáciách pomáhala dostať záchranárov z Českej republiky, ktorí uviazli v oblasti Caracasu a dopraviť ich priamo na miesto, kde pomáhali.
Šutaj Eštok dodal, že už mu tlmočili poďakovanie venezuelskej vlády pre vládu SR. „Som rád, že sa chlapci z náročnej akcie vrátili živí a zdraví. Ďakujem im za dobre odvedenú prácu. Máme skúsenosti za sebou a dúfam, že ich budeme vedieť zužitkovať, keď to bude treba či v rámci Európy, alebo Slovenska,“ doplnil prezident HaZZ Adrián Mifkovič.