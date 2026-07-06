Úplné SEBECTVO a neúcta! VIDEÁ z Tatier pobúrili verejnosť: Pleso a vodopád si turisti pomýlili s kúpaliskom

POPRAD - Otrasné správanie turistov v Tatrách sa v poslednom období opäť stupňuje. Sociálne siete zaplavili zábery ľudí, ktorí si vysokohorské plesá a vody mýlia s kúpaliskom. Ochrancovia prírody dlhodobo varujú, že takéto konanie vážne ohrozuje unikátne druhy žijúce v tatranských vodách a môže viesť k mastným pokutám.
Sebectvo, arogancia a totálna neúcta. Aj takto možno pomenovať konanie, ktoré sa v posledných dňoch odohralo v Tatrách v Dlhom plese. Jazero, ktoré leží vo Velickej doline medzi masívom Gerlachovského štítu a Guľatým kopcom blízko ústia Krčmárovho žľabu, si niektorí pomýlili s bazénom.
Ukazujú to najnovšie zábery, ktoré zachytávajú neznámeho muža, ako pláva v plese za skupinkou na brehu, ktorí viditeľne majú tiež kúpanie za sebou. "Ak nedokážete rešpektovať prírodu, do Tatier radšej ani nechoďte," napísala stránka Tatry k videu, ktoré zverejnila na sociálnych sieťach.
Konanie turistov okamžite pobúrilo verejnosť. "Nikdy nepochopím," reaguje Michal. "Prírodu máme požičanú len na chvíľu. Rešpektujme ju, aby si ju mohli užiť aj ďalší," napísal zase slovenský turistický rezort. Viacerí ľudia vyzývajú ochranárov k razantnejších krokom. "Kontroly kde? Stačilo by párkrát týždenne a pri tejto koncentrácii ignorantov by určite nejakých pokutovali," napísala Lenka.
Len niekoľko hodín predtým sa objavilo zase video, na ktorom viditeľne mokrý muž v plavkách kráča od vodopádu. "Tatry nie sú ani kúpalisko ani aquapark. Úprimne, úplne nechápem, ako by niekoho napadlo vziať si plavky do Tatier," napísala viditeľne pobúrená stránka Tatry, ktorá video zverejnila.
Ohrozovanie ekosystému a koledovanie si o mastnú pokutu
Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR pripomína, že tatranské plesá a potoky sú citlivým ekosystémom, sú domovom mnohých drobných živočíšnych druhov, jedinečných glaciálnych reliktov alebo endemitov obývajúcich len určité lokality, pri ktorých aj malé zmeny prostredia môžu viesť k ich zániku. "Tieto chladnomilné druhy našli svoje útočisko v poľadovej dobe práve vo vyšších polohách tatranských plies. Známym druhom je napríklad chránený glaciálny relikt žiabronôžka severská (Branchinecta paludosa) alebo glaciálny relikt veslonôžka (Cyclops abyssorum). Kúpanie sa v plesách z dlhodobého hľadiska negatívne vplýva na ich celkový stav," pripomína.
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Správa TANAP-u dlhodobo informuje, že ekosystémy poškodzujú návštevníci napríklad už tým, že prichádzajú k plesám, ktorých okrajová časť je citlivá na zošliapavanie, nastáva erózia brehov a zakaľovanie vody. Navyše opaľovacie krémy a dezodoranty môžu podľa ochranárov uvoľňovať do vody chemické substancie.
"Za priestupky na úseku ochrany prírody a krajiny je možné ukladať a vyberať pokuty v blokovom konaní do výšky 300 eur. Pokuty v tomto prípade vyberá Stráž prírody. Ak sa zistí porušenie zákona v uplynulom čase, podnet je postúpený na Slovenskú Inšpekciu životného prostredia, ktorá je orgánom štátneho dozoru a ktorá po prešetrení podnetu môže uložiť fyzickým osobám, podnikateľom a iným právnickým osobám sankcie v zmysle zákona o ochrane prírody. Najvyššia pokuta za takéto porušenie zákona sa môže v správnom konaní vyšplhať až na 3319 eur," varuje ŠOP SR.