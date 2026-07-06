Palivová kríza na ruskom východe: Obyvateľom ponúkajú tankovanie v Číne, ceny aj dopyt lámu rekordy

MOSKVA - V diskusných skupinách na sociálnych sieťach ruského Zabajkalského kraja sa objavili reklamy ponúkajúce tankovanie nedostatkového paliva do áut v susednej Číne. Píše o tom ruský web „Ostorožno novosti“ a denník The Moscow Times.
Obyvateľom Zabajkalska a Čity sľubuje reklama počas súčasných problémov s nedostatkom paliva odtiahnutie auta do pohraničného mesta Mančoulie v čínskom Vnútornom Mongolsku, jeho natankovanie a vrátenie majiteľovi. Cena sa pri platbe v juanoch pohybuje od 66 rubľov (77 eurocentov) za liter nafty do 97 rubľov (1,1 eura) za liter benzínu AI-95.
Rady a obmedzenia
Zabajkalský kraj pociťuje nedostatok pohonných hmôt od 25. júna. Predaj paliva jednotlivcom je obmedzený na 15 litrov denne - na čerpacích staniciach sa tvoria kilometrové rady, viditeľné aj na satelitných snímkach. Gubernátor Zabajkalského kraja Alexander Osipov sľúbil od 1. júla zavedenie elektronických poradovníkov na čerpacích staniciach, aktívnejšie zapojenie polície pri dodržiavaní pravidiel, ako aj organizáciu donášky teplých jedál a vody vodičom čakajúcim v radoch.
Regionálne úrady plánovali obmedziť dopravu nákladných vozidiel (okrem cisterien s palivom) v rámci oblasti a cez hraničný priechod Zabajkalsk, čo je jedna z kľúčových trás do Číny. Po zásahu z Moskvy od týchto plánov upustili.
Útoky a pokles produkcie
Kyjev označuje útoky na ruské závody na spracovanie ropy a exportné centrá ako „kinetické sankcie“ v snahe obmedziť príjmy Kremľa na financovanie vojny. V porovnaní s júnom minulého roka klesla denná produkcia paliva na zhruba 85.000 ton, pričom letná spotreba je v Rusku približne 110.000 ton denne.
Oficiálne obmedzenia týkajúce sa predaja pohonných hmôt sa vzťahujú podľa agentúry Reuters na 41 ruských regiónov. Vodiči z oblastí hraničiacich s Kazachstanom smerujú preto s cieľom natankovať k čerpacím staniciam do tejto stredoázijskej republiky. Mobilné hliadky na kontrolných stanovištiach zabránili do nedele 61 pokusom o vývoz viac ako troch ton paliva v dodatočných nádržiach a kanistroch, uviedol kazašský námestník ministra financií Jeržan Biržanov.
Ceny a vývoj paliva
V Kazachstane stojí liter benzínu približne 300 – 350 tenge (45 až 55 rubľov, 51 až 62 eurocentov), priemerná cena benzínu AI-95 je v Rusku 74,40 rubľov (84 eurocentov) za liter. Na nezávislých čerpacích staniciach sa objavili ceny nad 100 rubľov (1,13 eura) a miestami až v rozpätí 120 – 140 rubľov (1,36 - 1,59 eura) za liter.
Federálna protimonopolná služba (FAS) Ruskej federácie začala v uplynulých dňoch len v Moskovskej oblasti konanie proti šiestim nezávislým prevádzkovateľom čerpacích staníc, informoval v pondelok telegramový portál Baza. Podnetom na tento krok sa stalo zvýšenie maloobchodných cien benzínu a nafty.