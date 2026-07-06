Vážna nehoda motorky s prívesom: Posádku vymrštilo do vzduchu, zasahoval vrtuľník

POZBA - Pri zrážke motorky s prívesom na prevoz žacej lišty sa pri obci Pozba v okrese Nové Zámky zranili dvaja ľudia. Nehoda sa stala v nedeľu (5. 7.) popoludní na ceste II/580, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Vodič nákladného motorového vozidla mal na prednej časti zapojený príves na prevoz žacej lišty ku kombajnu. Pri presune cez cestu na protiležiace pole s obilím prechádzal daným úsekom vodič motocykla, ktorý narazil do prívesu žacej lišty. Tá sa v tom čase ešte stále nachádzala kolmo cez vozovku. Pri náraze došlo k vymršteniu posádky motocykla cez príves. Pri nehode sa zranil vodič aj spolujazdkyňa na motorke. Spolujazdkyňa bola s vážnymi zraneniami prevezená leteckou záchrannou službou do nemocnice.
Polícia žiada vodičov poľnohospodárskej techniky, aby mali svoje vozidlá riadne označené a osvetlené v súlade s predpismi. Pri presunoch cez cestu alebo pri výjazdoch z polí je vhodné zabezpečiť usmerňovanie premávky zodpovednou a riadne označenou osobou, ktorá pomôže predísť nebezpečným situáciám. Zároveň vyzýva všetkých účastníkov cestnej premávky k zvýšenej opatrnosti najmä v okolí polí, kde práve prebieha žatva.