V priebehu troch mesiacov prídu do Poľska ďalší americkí vojaci

VARŠAVA - Do Poľska podľa Denníka Gazeta Prawna (DGP) v najbližších troch mesiacoch prídu ďalší americkí vojaci. Denník zároveň informoval, že rozhodnutie o prípadnom zriadení stálej vojenskej základne USA v krajine by mohlo padnúť v horizonte šiestich až 12 mesiacov. Informuje o tom agentúra PAP.
O posilnení americkej vojenskej prítomnosti poľskí predstavitelia podľa denníka rokujú s administratívou USA. DGP s odvolaním sa na svoje zdroje uviedol, že Washington má záujem pokračovať v rozvoji vojenskej spolupráce s Poľskom.
Šéf poľského prezidentského Úradu národnej bezpečnosti Bartosz Grodecki po rokovaniach v Pentagóne uviedol, že americkí predstavitelia označujú Poľsko za vzorového spojenca. Podľa neho tomu zodpovedajú aj vyhliadky ďalšej spolupráce v oblasti obrany. DGP s odvolaním sa na neoficiálne informácie uviedol, že rozhodnutie o stálej americkej základni v Poľsku by mohlo byť prijaté do jedného roka.