VIDEO kurióznej jazdy: Chlapík si to namieril do hôr na jednej pneumatike, schytal to v komentároch!

VYSOKÉ TATRY – Letná sezóna v našich veľhorách je v plnom prúde, no zdá sa, že s pribúdajúcimi stupňami na teplomeroch stúpa aj kreativita a bizarnosť niektorých návštevníkov. Na sociálnych sieťach sa objavilo video, ktoré okamžite vyvolalo obrovský rozruch a masívnu vlnu komentárov. Zachytáva totiž muža, ktorý sa rozhodol pokoriť náročný horský terén na mimoriadne neobvyklom a pre mnohých nepochopiteľnom dopravnom prostriedku.
Zábery sa bleskovo rozšírili po tom, čo ich na sociálnej sieti Facebook zverejnila populárna stránka TATRY. Hoci z videa nie je na prvý pohľad stopercentne jasné, o akú konkrétnu lokalitu či turistický chodník ide, s vysokou pravdepodobnosťou sa táto bizarná situácia odohrala práve v našich najvyšších horách.
Na videu je vidieť odvážlivca (alebo hazardéra?), ktorý balansuje a prechádza cez kamenný horský terén na takzvanej jednokolke (elektrickom jednokolesovom dopravnom prostriedku). Administrátori stránky video okomentovali s dávkou humoru: „Z toho silného slnka sa ľuďom museli točiť hlavy.“
Turisti v komentároch pod príspevkom muža rozhodne nešetrili a pod videom sa okamžite strhla lavína vtipných, no aj poriadne uštipačných poznámok. Mnohí ľudia krútili hlavami nad bezpečnosťou takejto jazdy na úzkych chodníkoch plných skál a iných turistov. „Chorý jedinec na hlavu, potom lietajú vrtuľníky, magor,“ nebral si servítky pred ústa Jakub a ďalší diskutujúci.
Či už išlo o stávku, túžbu po adrenalíne alebo len lenivosť šliapať po vlastných, tento netradičný „turista“ sa postaral o nečakané spestrenie dňa pre všetkých okoloidúcich turistov.