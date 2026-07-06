Tragický nález v rieke Laborec: Telo muža bez známok života patrilo známemu slovenskému hokejbalistovi (†39)

MICHALOVCE – Slovenskú hokejbalovú komunitu zasiahla mimoriadne smutná a nečakaná správa. Vo veku nedožitých 40 rokov navždy odišiel bývalý hokejbalový hráč Ladislav Sabol, ktorý počas svojej kariéry obliekal dresy Vranova a Svidníka. Jeho bezvládne telo bolo objavené počas uplynulého víkendu v rieke Laborec v Michalovciach. Tragický prípad už intenzívne vyšetruje polícia.
Desivý pohľad sa naskytol náhodnému okoloidúcemu v sobotu dopoludnia, ktorý si v rieke Laborec všimol bezvládne ľudské telo. Svedok okamžite zalarmoval záchranné zložky a muža vytiahli na breh. Žiaľ, 39-ročnému Michalovčanovi už nedokázali pomôcť a lekár musel skonštatovať smrť.
„Obhliadajúci lekár predbežne vylúčil cudzie zavinenie a na určenie presnej príčiny úmrtia nariadil zdravotno-bezpečnostnú pitvu,“ uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová.
Hokejbalový svet v slzách
Identita utopeného muža hlboko zasiahla slovenský športový svet. Ako informuje portál Noviny.sk, zosnulým je hokejbalista Ladislav Sabol. „Žiaľ, dnes musíme oznámiť aj veľmi smutnú správu. Vo veku nedožitých 40 rokov nás nečakane opustil Lacko Sabol, bývalý hráč Svidníka a Vranova. Bol to člen elitnej formácie týchto klubov v zložení Sabol, Džupina - Štefan, Oščipovský, Raschman a dlhé roky rozdával svojou hrou radosť všetkým fanúšikom. Blízkym a známym vyjadrujeme úprimnú sústrasť,“ objavilo sa na oficiálnej stránke hokejbalového zväzu.
Polícia momentálne preveruje, ako dlho sa muž vo vode nachádzal a za akých presných okolností k tejto obrovskej tragédii došlo. Michalovskí vyšetrovatelia v tejto súvislosti už začali trestné stíhanie pre prečin usmrtenia, čo je pri podobných nálezoch štandardný postup. Presné odpovede na otázky o príčine smrti úspešného športovca dá až nariadená pitva.