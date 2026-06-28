Ľudia majú zákony NA HÁKU: Šokujúce VIDEO z Tatier, partia sa veselo oddávala radovánkam v rybníku!

ZAKOPANÉ - Aj keď udreli tie najintenzívnejšie horúčavy, stále to nie je dôvod na to, aby sme prekročili líniu zákona. Kúpanie sa v tatranských rybníkoch je niečo, na čo sa už dlho upozorňuje ako na zakázanú aktivitu. Hrozí za ňu pokuta a treba povedať, že skúsenosť s týmto majú už aj niektorí bývalí politici na Slovensku. Najnovšie sa objavilo video partie ľudí na poľskej strane Tatier, ktorí sa veselo osviežovali na hladine jedného z rybníkov.
Video zverejnila stránka TATRY na sociálnej sieti. Status začína slovami, že ak nie ste schopní dodržiavať zákony, známe pohorie ani len nenavštevujte.
Skupina ľudí, ktorá má zákony doslova v paži
"Je naozaj také ťažké pochopiť, že tatranské rybníky nie sú určené na kúpanie? Každý rok je to o tom istom. Zákazy na nástenkách, upozornenia a výhražné značky ... a predsa sa stále nájdu ľudia, ktorí si myslia, že sa na nich pravidlá nevzťahujú," posťažovali sa administrátori stránky.
Kúpanie a vstup do tatranských rybníkov je zakázaný ako na slovenskej, tak aj na poľskej strane. "Pravidlá nie sú na to, aby niekoho obmedzovali. Existujú na to, aby chránili to, čo sa už nedá nahradiť. Tatry nie sú vodný park. A zákazy nie sú len na dekoráciu," zareagovala stránka.
Kauza kúpania v potoku je Slovákom dobre známa
Táto malá epizódka Slovákom určite pripomenula aj incident z čias predchádzajúcej vlády, kedy sa vtedajšia poslankyňa OĽaNO Romana Tabáková išla osviežiť do jedného z potokov. Bolo to v júli 2021. Sama túto fotku z kúpeľa zverejnila na sociálnej sieti.
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Išlo o oblasť Studenovodských vodopádov v Tatranskom národnom parku, kde platí najprísnejší stupeň ochrany prírody. Prípad začala riešiť Slovenská inšpekcia životného prostredia, pričom Tabákovej pôvodne hrozila pokuta až do výšky viac ako 3-tisíc eur. Napokon dostala sankciu 500 eur, ktorú podľa vlastných slov uhradila a označila ju za ponaučenie do budúcnosti.