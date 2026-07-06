Hamas rozpustil vládu v Gaze: Moc má prejsť na technokratický výbor v rámci dohody o prímerí s Izraelom

GAZA - Vedúci predstavitelia palestínskeho militantného hnutia Hamas v pondelok oznámili, že rozpustili svoj vládny orgán v Pásme Gazy. Urobili tak v súlade s dohodou o prímerí s Izraelom sprostredkovanou Spojenými štátmi, podľa ktorej vláda nad týmto palestínskymi územím prejde do rúk technokratického výboru. Informuje o tom agentúra AFP.
Rezignácia krízového vedenia
„Predseda vládnej krízovej komisie Muhammad Farrá podal oficiálne demisiu. Rozhodol sa tiež rozpustiť komisiu, aby uľahčil mocenský a administratívny prechod na Národný výbor pre správu Gazy,“ uviedol pre agentúru AFP Ismaíl Thawábita, vedúci mediálneho oddelenia vlády hnutia Hamas.
Hamas vládol v Pásme Gazy od roku 2007, keď po krátkej občianskej vojne prevzal moc od konkurenčného hnutia Fatah. Počas dvoch rokov trvajúcej vojny s Izraelom, ktorú ukončilo prímerie uzavreté vlani v októbri, hnutie opakovane zdôrazňovalo, že je pripravené vzdať sa vlády nad Pásmom Gazy.
Rozpustenie vládneho orgánu Hamasu umožní prevziať správu nad palestínskym územím Národnému výboru pre správu Gazy pod vedením bývalého námestníka ministra dopravy Palestínskej samosprávy Alího Šaáta. Výbor vznikol v januári na základe dohody o prímerí, avšak doteraz pôsobil mimo územia Pásma Gazy. Podľa AFP vstup členov výboru na toto čiastočne okupované územie Izrael doteraz nepovolil.
Rokovania o prímerí
Hamas v egyptskej Káhire doteraz absolvoval viaceré rokovania s ďalšími palestínskymi frakciami o prechode do druhej fázy prímeria v Pásme Gazy. V prvej fáze Hamas prepustil všetkých izraelských rukojemníkov výmenou za Palestínčanov väznených v Izraeli. V druhej fáze by sa mal Hamas odzbrojiť a izraelské jednotky by sa mali postupne stiahnuť z Pásma Gazy.
Zablokovaná druhá fáza
Prechod do druhej fázy však už niekoľko mesiacov viazne a izraelské ozbrojené sily za ten čas rozšírili svoju okupačnú prítomnosť, keď v súčasnosti kontrolujú takmer 70 percent Pásma Gazy. Hamas zároveň odmieta odovzdať zbrane predtým než kontrolu nad Gazou prevezmú palestínske orgány.
Otázka povojnovej správy Gazy je tak podľa AFP hlavným sporným bodom v rokovaniach o prechode do druhej fázy prímeria. Izrael odmieta návrat Hamasu k moci a nesúhlasí ani s tým, aby v aktuálnej fáze vládu prevzala Palestínska samospráva so sídlom v Ramalláhu.