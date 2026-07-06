Veľký zlom u herečky Kavaschovej: Prvýkrát ukázala tváre svojich detí! Takto vyzerajú Maya a William

BRATISLAVA - Herečka Dominika Fischer Kavaschová si svoje súkromie dlhodobo stráži. Fotografie svojich detí síce na sociálnych sieťach zdieľa, no ich tváre vždy zakrývala emotikonmi. Teraz však urobila výnimku a ukázala celú rodinu bez akýchkoľvek úprav.
Herečka Dominika Kavaschová, ktorú diváci poznajú zo seriálov Oteckovia, Chlapi neplačú a taktiež z viacerých divadelných predstavení, tvorí pár s hercom Danielom Fischerom. Vlani v júni sa po niekoľkoročnom vzťahu zosobášili a spoločne vychovávajú dve deti – dcérku Mayu a syna, ktorého pomenovali Wiliam.
Hoci sa Kavaschová na sociálnych sieťach pravidelne delí o momenty zo svojho rodinného života, súkromie svojich detí si doteraz dôsledne chránila. Na všetkých zverejnených fotografiách im tváre zakrývala emotikonmi alebo ich fotila tak, aby nebolo vidieť ich tváre.
Tentoraz však urobila výnimku. Na Instagrame zverejnila rodinnú fotografiu z dovolenky pri mori, na ktorej pózuje spolu s manželom a aj oboma deťmi. Ich tváre pritom prvýkrát nechala úplne odkryté.
K záberu pridala stručný odkaz: „Konečne som sa vyspala. Morský vzduch robí veľa. Kto nechce.“ Z fotografie je zrejmé, že si rodina užíva spoločné chvíle pri mori a herečka si naplno vychutnáva letný oddych. Nie je jasné, či ide o jednorazovú výnimku, alebo sa Kavaschová rozhodla zmeniť svoj doterajší prístup k zverejňovaniu detí.
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