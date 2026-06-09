Nahé Češky v Tatrách vyvolali hnev: Ľudia žiadajú tisícové pokuty, ochranári varujú pred ohrozením vzácnych tvorov!

VYSOKÉ TATRY – Prípad dvoch českých turistiek, ktoré sa rozhodli otužovať v chránenom tatranskom plese, má masívnu dohru. Potom, čo na verejnosť prenikla informácia, že ženy vošli do vody v blízkosti Skalnatého plesa úplne nahé, sociálne siete zaplavila vlna kritiky a rozhorčenia. Verejnosť žiada pre aktérky exemplárne tresty, pričom Štátna ochrana prírody opakovane upozorňuje, že takéto správanie môže nenávratne poškodiť vzácny horský ekosystém.
Hoci sa na prvý pohľad môže zdať, že namočenie sa do horského jazera prírode neublíži, opak je pravdou. Kreativita a neohľaduplnosť niektorých návštevníkov sa podľa ochranárov s príchodom letnej sezóny stupňujú. Vstup do tatranských plies a potokov je pritom v národnom parku striktne zakázaný a má to svoje vážne vedecké opodstatnenie.
Za priestupky na úseku ochrany prírody a krajiny môžu strážcovia prírody uložiť na mieste blokovú pokutu do výšky 300 eur. Ak sa však incident nahlási na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, tá môže v správnom konaní udeliť fyzickým osobám pokutu až do výšky 3 319 eur.
Neviditeľná skaza pre glaciálne relikty
Tatranské plesá sú domovom jedinečných, chladnomilných živočíšnych druhov, ktoré tu našli útočisko ešte v poľadovej dobe. Žijú tu vzácne glaciálne relikty a endemity, ako napríklad žiabronôžka severská alebo veslonôžka. Tieto drobné organizmy obývajú len určité lokality a akákoľvek malá zmena prostredia ich môže okamžite vyhubiť.
Najväčšiu hrozbu predstavuje to, čo majú turisti na tele. Ide najmä o chemické substancie z parfumovaných dezodorantov, syntetické vône a repelenty proti hmyzu či UV filtre používané v opaľovacích krémoch. „Z mnohých vedeckých štúdií je známe, že látky obsiahnuté v niektorých krémoch spôsobujú hormonálnu nerovnováhu organizmov až poškodenia buniek. UV filtre navyše spôsobujú u živočíchov reprodukčnú a vývojovú toxicitu,“ varujú odborníci zo ŠOP SR.
Rozum nenakreslíš, to nie je obočie
Video s nahými turistkami vyvolalo na internete búrlivé diskusie. Drvivá väčšina komentujúcich – vrátane samotných Čechov – správanie žien ostro odsudzuje a žiada najvyššie možné finančné sankcie.
„Bodaj by dostali pokutu tých 3319 eur, by si druhý raz rozmysleli,“ napísala v diskusii rozhorčená Katka. Pridala sa k nej aj Janka: „Načo idú do prírody, keď si ju nevážia? Nech si močia zadky na kúpalisku, nie v prírode!“
Mnohí komentujúci poukazujú na absolútny dešpekt voči pravidlám. „Rozum nenakreslíš, to nie je obočie,“ glosovala situáciu Katarína. Sypať popol na hlavu si začali aj českí susedia. „Stydím se za takové! Keď je niekde zákaz, tak to rešpektujem,“ reagovala česká turistka Jarka. Vtipne situáciu zhodnotil aj čitateľ Jim, ktorý sa opýtal: „Medvede už o tom vedia?“