Huslista Filip Jančík daruje svoju letnú dovolenku: Vila pri mori za 6000 € môže byť tvoja!

BRATISLAVA - Po 4 vypredaných letných koncertoch na Zvolenskom zámku sa známy huslista Filip Jančík rozhodol potešiť svojich verných fanúšikov nezvyčajným spôsobom.
Filip Jančík je známy slovenský huslista, ktorý rokmi naberá na popularite vďaka svojim výnimočným a moderným show-koncertom. Nie raz fanúšikom priniesol nielen výnimočný zážitok ale aj niečo zadarmo. Po štyroch vypredaných koncertoch na Zvolenskom zámku sa rozhodol svoju letnú dovolenku, súkromnú vilu pri mori neďaleko chorvátskeho Zadaru, s kapacitou pre 6 osôb a v hodnote 6 000 € darovať jednému z fanúšikov.
Vyhrať ju môžeš ešte dnes, vyraziť však treba v ten istý deň. Namiesto oddychu daruje dovolenku fanúšikom. Huslista má nabitý pracovný program, a tak sa rozhodol fanúšikom zavďačiť a svoju dovolenku podarovať na Instagrame @filipjancikofficial jednému z nich. Podľa fanúšikov takáto rýchla súťaž pripomína niekdajšiu reláciu Cestoviny s Vilom Rozborilom.
Vila neďaleko Zadaru pritom pojme až 6 osôb, výherca tak môže k moru zobrať celú rodinu či partiu priateľov. Zapojiť sa dá jednoducho, priamo na jeho instagramovom profile @filipjancikofficial. Výsledok sa dozvie ešte v ten istý deň, kedy by ste mali na last minute dovolenku aj vyraziť.