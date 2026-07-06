Šéf povýšil kolegu a jej prikázal jediné: Nauč ho všetko! Odborníčka radí, čo robiť

LONDÝN – Nedostala vytúžené povýšenie, no vedenie od nej očakáva, že zaškolí kolegu, ktorý pozíciu získal. Situácia, ktorú mnohí zamestnanci považujú za ponižujúcu. Britská podnikateľka a kariérna poradkyňa Karren Bradyová vysvetlila, ako v takejto chvíli reagovať profesionálne a zároveň si nepoškodiť vlastnú kariéru.
Sklamanie z neúspešného výberového konania môže byť náročné samo o sebe. Ešte väčšiu frustráciu však podľa odborníkov vyvoláva situácia, keď má zamestnanec následne zaúčať človeka, ktorý získal pozíciu, o ktorú sa uchádzal. Práve s takouto dilemou sa na podnikateľku a televíznu osobnosť Karren Bradyovú obrátila jedna z čitateliek jej kariérnej poradne, píše The Sun.
Žena opísala, že v spoločnosti pracuje už tri roky na strednej manažérskej pozícii. Nedávno sa uchádzala o povýšenie, no vedenie napokon vybralo zamestnanca z iného oddelenia. Manažér jej vysvetlil, že konečné rozhodnutie urobilo vyššie vedenie. Krátko nato však dostala za úlohu nového kolegu zaučiť.
Podľa jej slov sa cíti prehliadaná a má pocit, že vedenie zneužíva jej ochotu pomáhať. Napriek tomu nechce pôsobiť konfliktne ani si pokaziť povesť spoľahlivej zamestnankyne. Hľadala preto spôsob, ako situáciu otvoriť so svojím nadriadeným bez toho, aby to vyznelo ako sťažnosť.
Karren Bradyová odporúča, aby zamestnanci v podobnej situácii odložili emócie bokom a rozhovor s nadriadeným viedli pokojne a vecne. Namiesto vracania sa k tomu, prečo povýšenie nezískali, by sa mali zamerať na svoju budúcnosť v spoločnosti.
Kľúčové je podľa nej požiadať o konkrétnu spätnú väzbu. Zamestnanec by sa mal opýtať, aké schopnosti alebo skúsenosti mal úspešný kandidát navyše a čo môže urobiť preto, aby bol pri najbližšej príležitosti silnejším uchádzačom. Takýto prístup podľa Bradyovej ukazuje ambície, profesionalitu a ochotu na sebe pracovať.
Zároveň odporúča zaujímať sa o to, ako zvýšiť svoju viditeľnosť vo firme. Podľa nej totiž nestačí byť schopným pracovníkom – dôležité je aj to, aby si jeho výsledky všímali ľudia, ktorí rozhodujú o povýšeniach. Talent je síce dôležitý, no bez príležitosti ukázať svoje schopnosti nemusí stačiť.
Pri samotnom zaučení nového kolegu radí zachovať profesionálny prístup, no zároveň si vyjasniť priority. Ak školenie výrazne obmedzuje vlastný pracovný rozvoj, zamestnanec by mal otvorene požiadať vedenie o vysvetlenie, ako plánuje podporiť aj jeho kariérny rast.
Bradyová zdôrazňuje, že podobný rozhovor nie je prejavom nespokojnosti, ale zodpovedného prístupu k vlastnej kariére. Namiesto pasívneho čakania na ďalšiu príležitosť by mali zamestnanci aktívne zisťovať, čo môžu zlepšiť a aké kroky im pomôžu posunúť sa vyššie.