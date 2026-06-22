Tatry nie sú aquapark! VIDEO Do plesa sa vošiel ochladiť ďalší nedisciplinovaný turista! Kúpal sa, akoby nič

TATRY - Nedisciplinovaných turistov nemáme iba na našej strane Tatier. Svoje by vedeli hovoriť aj Poliaci. Tých najnovšie pobúrilo video, na ktorom je zachytený jeden z návštevníkov hôr počas kúpania sa v horskom plese.
Video bolo zverejnený na sociálnej sieti facebook v skupine TATRY. Autor sa v príspevku pýta, či sú niektorí ľudia naozaj takí hlúpi. "Napriek množstvu upozornení, informačných tabúľ a hroziacim pokutám sa stále nájdu ľudia, ktorí považujú tatranské plesá za kúpalisko.Kúpanie a vstupovanie do plies sú zakázané na slovenskej aj poľskej strane Tatier. Nie preto, aby sa niekoho obmedzovalo, ale preto, aby sa chránila jedinečná vysokohorská príroda," uviedol autor s tým, že pravidlá platia pre každého bez výnimky. "Tatry nie sú aquapark. A bodka," dodal.
Len nedávno sa podobný prípad odohral aj na slovenskej strane Tatier. U nás si kúpanie napriek zákazu vychutnala dvojica českých turistiek. Tie dokonca neváhali kvôli ovlaženiu sa v chladnej vode aj úplne zhodiť oblečenie a vykúpať sa v jednom z našich plies nahé. Ich konanie vyvolalo vlnu pobúrenia.
Prečo je to problém?
Štátna ochrana prírody pravidelne upozorňuje na to, že tatranské plesá a potoky sú citlivým ekosystémom, sú domovom mnohých drobných živočíšnych druhov, jedinečných glaciálnych reliktov alebo endemitov obývajúcich len určité lokality, pri ktorých aj malé zmeny prostredia môžu viesť k ich zániku. Tieto chladnomilné druhy našli svoje útočisko v poľadovej dobe práve vo vyšších polohách tatranských plies. Známym druhom je napríklad chránený glaciálny relikt žiabronôžka severská (Branchinecta paludosa) alebo glaciálny relikt veslonôžka (Cyclops abyssorum). Kúpanie sa v plesách z dlhodobého hľadiska negatívne vplýva na ich celkový stav.
"Pobrežná okrajová časť plesa (tzv. litorál) je citlivá na zošľapávanie brehov a vegetácie. Dochádza tak k erózii brehov, zakaľovaniu vody a poškodzovaniu pobrežnej vegetácie, ktorú často tvoria chránené druhy rastlín a pobrežných biotopov. Druhým faktorom je samotný vplyv kúpania na chemizmus vody," uvádzajú. Opaľovacie krémy, deodoranty a repelenty zaasa obsahujú rôzne chemické substancie, ktoré sa môžu uvoľňovať počas kúpania do vody.
Prvotné poškodenie týchto ekosystémov pritom vzniká už len samotným prístupom návštevníka k plesu, ktorý sa pohybuje mimo značkovaného turistického chodníka.